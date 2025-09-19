Wykres dnia - EURUSD (19.09.2025)

Eurodolar spada dziś o ponad 0,2% i od wieloletniego szczytu przy 1.192 spadł do poziomu 1.176, co spowodowało spadek wskaźnika RSI do 34, sygnalizując wyprzedanie. Patrząc na techniczną sytuację wykresu pary EURUSD, widzimy, że podobnej wielkości impuls 1:1 uruchomiony został też na przełomie sierpnia i września, po którym nastąpiły dwie, nieco mniejsze i również symetryczne korekty.

Kurs spadł poniżej dwóch kluczowych, wykładniczych średnich kroczących EMA50 i EMA200 (pomarańczowa i czerwona linia). Spadki na parze spowodowały ostatnie, relatywne mocne dane z gospodarki amerykańskiej; zwłaszcza z rynku pracy. Wczoraj liczba tygodniowych wniosków o zasiłek spadła najmocniej od 2021 roku, o blisko 30 tys. etatów i złagodziła obawy o recesję i postępującą słabość rynku zatrudnienia w USA. Także dziś, dolar amerykański rośnie dziś o ponad 0,2%.

EURUSD (interwał H1)

Kluczowym zadaniem dla pary będzie wzrost powyżej EMA200 (czerwona linia), co mogłoby zapowiadać impuls wzrostowy. Z drugiej strony spadek poniżej 1.17 mógłby zachwiać trwającym trendem wzrostowym i uprawdopodobnić scenariusz większej korekty, po rekordowych wzrostach.

Źródło: xStation5