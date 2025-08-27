DE40: Kolejny dzień spadków w Europie. Dolar odrabia straty.

Indeksy europejskie kontynuują wczorajszą wyprzedaż na fali obaw o francuską politykę i budżet. DE40 traci 0,4%, ITA40 spada o 0,6%. EU50 oraz UK100 są w dół o 0,15% oraz 0,25%. Dolar odrobił część strat wobec euro, spowodowanych zwolnieniem przez Donalda Trumpa Lisy Cook. EURUSD spada o 0,5%. Rynek jest w fazie wyczekiwania na wyniki NVIDII.

Giełdy w Europie otwierają się kolejnym dniem spadków. Wynikają one głównie z korekty wzrostów z zeszłego tygodnia po zmianie sentymentu oraz problemach wewnętrznych Francji. Wotum nieufności dla francuskiego rządu może znacznie opóźnić zatwierdzenie budżetu, co będzie miało negatywne konsekwencje dla drugiej największej gospodarki w Europie.

Sentyment niemieckiego biznesu poprawia się według raportu IFO opublikowanego wcześniej w tym tygodniu, jednak tego nastroju nie podzielają niemieccy konsumenci. Indeks pewności konsumenta GfK spada powyżej oczekiwań:

Opublikowano: -23,6 (oczekiwano -21,7, poprzedni -21,7)

Niemieckie stowarzyszenie detalistów prosi rząd o wsparcie na fali obaw o rynek pracy i konsumpcję.

Zapaść na brytyjskich spółkach detalicznych. Sentyment konsumenta w Wielkiej Brytanii w dalszym stopniu się pogarsza, gospodarstwa domowe zaciskają pasa w obliczu rosnących rachunków, inflacji oraz coraz gorszych perspektyw na rynku pracy. Deutsche Bank ostrzega brytyjski sektor przed dalszymi spadkami. Associated British Foods spada o 5%, Wickes oraz Kingfisher otrzymują obniżenie inwestycyjne.

Raport CBI pokazuje spadek sprzedaży powyżej oczekiwań.

Opublikowano: -32 (oczekiwano -28, poprzedni -34)

DE40 (D1)

Źródło: Xstation

Kurs wybił się dołem z dotychczasowej, średnioterminowej formacji trójkąta zwyżkującego, rozszerzając tym dolną granicę formacji. Przejawem słabości trendu jest luka popytowa wobec oporu wyznaczonego przez lokalny szczyt. Obecnie cena zatrzymała się na średniej EMA50. Następną strefę wsparcia stanowić będzie mniej stroma linia trendu wzrostowego, dodatkowo wspierana przez średnią EMA100. Jeśli kurs pokona również i to ograniczenie, może to sygnalizować średnio- lub nawet długoterminowe odwrócenie trendu, cena może skierować się w takim przypadku w kierunku EMA200 i dołka z czerwca na poziomie 23 000 punktów.

Wiadomości ze spółek:



JD Sports (JD.UK) - Brytyjski sprzedawca ubrań i butów sportowych zanotował kolejny, drastyczny spadek sprzedaży o 3%. Inwestorzy jednak zachowują pewność, cena akcji rośnie o 2,5%.



Rio Tinto (RIO.UK) - CEO zapowiada restrukturyzację firmy na jednostki specjalizujące się w wydobyciu konkretnych surowców. Podział ma odbyć się na żelazo, aluminium, lit oraz miedź. Akcje firmy zyskują 0,5%.



Hochschild Mining (HoC.UK) - Spółka obniżyła prognozę swojej rocznej perspektywy na fali rozczarowujących raportów z brazylijskich kopalni należących do spółki. Kurs akcji załamuje się o 16%.



Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin proponuje niemieckiemu gigantowi zbrojeniowemu partnerstwo w produkcji pocisków rakietowych. Rheinmetall obecnie produkuje głównie rakiety przeciwlotnicze, potencjalne partnerstwo, obecnie dyskutowane z Lockheed Martin, ma poszerzyć produkcję o pociski taktyczne ATACMS oraz pociski powietrze-ziemia Hellfire. Donosi magazyn WirtschaftsWoche. Kurs Rheinmetall rośnie o 0,2%.