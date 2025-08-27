Chińskie indeksy tracą na fali obaw regulacyjnych 📉HK.cash traci 2% i spada z 10-letnich szczytów

Wzrosty w Chinach napędzane optymizmem wokół sektora technologicznego, łagodniejących 'wojen handlowych' z USA łapią zadyszkę, na fali realizacji zysków. Kontrakt HK.cash spada o ponad 2%, a rynek zaczął obawiać się, że władze mogą powrócić do narracji delewarowania i zmuszą więcej brokerów do zaostrzenia polityki finansowania. Chińska giełda w sierpniu 2025 r. odnotowała wzrost wartości o ponad 1 bilion dolarów , osiągając najwyższe poziomy od dekady. Wzrost napędza napływ kapitału od lokalnych inwestorów i ogólnej poprawy nastrojów po złagodzeniu napięć handlowych z USA.

Wzrost wywołał obawy o ryzyko przegrzania rynku. Sinolink Securities podniosło wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przy nowych kontraktach finansowanych do 100%, aby ograniczyć nadmierne korzystanie z dźwigni.

Część funduszy inwestycyjnych wprowadziła limity dziennego zakupu. Na przykład feeder fund GF Star Growth Index ETF ograniczył nowe wpłaty do 100 juanów, co jest jednym z najbardziej restrykcyjnych kroków podczas obecnej hossy.

Wartość obrotu na giełdach w Chinach kontynentalnych sięgnęła 3,1 biliona juanów (433 mld USD) , co było drugim najwyższym wynikiem w historii. Jednocześnie saldo otwartych pozycji na rynku finansowania depozytowego wzrosło powyżej 2,1 bln juanów – najwyżej od 2015 r., kiedy miała miejsce bańka spekulacyjna.

Liczba nowych rachunków maklerskich zakładanych przez inwestorów indywidualnych w lipcu wzrosła aż o 71% rok do roku , co wskazuje na silny efekt „FOMO” i masowy napływ kapitału detalicznego.

Analitycy podkreślają, że w wybranych segmentach rynku mogą już tworzyć się bańki spekulacyjne , ale obecne ograniczenia w finansowaniu mają na celu przede wszystkim ochronę brokerów i klientów przed potencjalnymi stratami, a niekoniecznie sygnalizują rychły szczyt hossy.

Władze w Pekinie mają historię interwencji regulacyjnych, zarówno przy nadmiernych spadkach, jak i gwałtownych wzrostach. Od 2023 r. zaostrzały zasady krótkiej sprzedaży i zwiększały wymagania zabezpieczeń dla funduszy, co kontynuowane było również w 2024 r.

