Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Chińskie indeksy tracą na fali obaw regulacyjnych 📉HK.cash traci 2% i spada z 10-letnich szczytów

13:29 27 sierpnia 2025

Wzrosty w Chinach napędzane optymizmem wokół sektora technologicznego, łagodniejących 'wojen handlowych' z USA łapią zadyszkę, na fali realizacji zysków. Kontrakt HK.cash spada o ponad 2%, a rynek zaczął obawiać się, że władze mogą powrócić do narracji delewarowania i zmuszą więcej brokerów do zaostrzenia polityki finansowania.

  • Chińska giełda w sierpniu 2025 r. odnotowała wzrost wartości o ponad 1 bilion dolarów, osiągając najwyższe poziomy od dekady. Wzrost napędza napływ kapitału od lokalnych inwestorów i ogólnej poprawy nastrojów po złagodzeniu napięć handlowych z USA.

  • Wzrost wywołał obawy o ryzyko przegrzania rynku. Sinolink Securities podniosło wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przy nowych kontraktach finansowanych do 100%, aby ograniczyć nadmierne korzystanie z dźwigni.

  • Część funduszy inwestycyjnych wprowadziła limity dziennego zakupu. Na przykład feeder fund GF Star Growth Index ETF ograniczył nowe wpłaty do 100 juanów, co jest jednym z najbardziej restrykcyjnych kroków podczas obecnej hossy.

  • Wartość obrotu na giełdach w Chinach kontynentalnych sięgnęła 3,1 biliona juanów (433 mld USD), co było drugim najwyższym wynikiem w historii. Jednocześnie saldo otwartych pozycji na rynku finansowania depozytowego wzrosło powyżej 2,1 bln juanów – najwyżej od 2015 r., kiedy miała miejsce bańka spekulacyjna.

  • Liczba nowych rachunków maklerskich zakładanych przez inwestorów indywidualnych w lipcu wzrosła aż o 71% rok do roku, co wskazuje na silny efekt „FOMO” i masowy napływ kapitału detalicznego.

  • Analitycy podkreślają, że w wybranych segmentach rynku mogą już tworzyć się bańki spekulacyjne, ale obecne ograniczenia w finansowaniu mają na celu przede wszystkim ochronę brokerów i klientów przed potencjalnymi stratami, a niekoniecznie sygnalizują rychły szczyt hossy.

  • Władze w Pekinie mają historię interwencji regulacyjnych, zarówno przy nadmiernych spadkach, jak i gwałtownych wzrostach. Od 2023 r. zaostrzały zasady krótkiej sprzedaży i zwiększały wymagania zabezpieczeń dla funduszy, co kontynuowane było również w 2024 r.

 

Źródło: xStation5

