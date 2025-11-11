DE40: Mieszane nastroje w DAX📈Akcje Fraport rosną 10% do najwyższego poziomu od 6 lat

Nastroje na europejskiej giełdzie są dziś przeważnie pozytywne, ponieważ inwestorzy z optymizmem przyjmują perspektywę zakończenia zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych oraz wciąż dość mocny sezon wyników. Jednak w Niemczech sentymenty są mieszane; wzrosty dominują akcje operatora lotniska we Frankfurcie nad Menem, Fraport (FRA.DE); solidny raport wsparł także notowania Lufthansy (LHA.DE). Od strony makro, nastroje gospodarcze ZEW z Niemiec bardzo zawiodły prognozy i spadły w ujęciu miesięcznym; szacunki rynków zakładały poprawę względem poprzedniego odczytu.

Indeks ZEW z Niemiec za październik (nastroje gospodarcze): 38.5 (Prognoza 41, Poprzednio 39.3); Ocena sytuacji bieżącej: -78.7 vs -78.2 prognoz i -80.0 poprzednio. Eurodolar nieznacznie osłabił się po danych.

Na szwajcarskim rynku mocno zyskują Richemont i Swatch Group, ponieważ inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywę niższych stawek celnych USA na produkty importowane ze Szwajcarii.

Europejski benchmark Europe Stoxx 600 sięgnął dziś 2-tygodniowych maksimów, częściowo wsparty zwyżką akcji z sektora telekomunikacyjnego po udanych wynikach Vodafone; francuski CAC40 i brytyjski FTSE rosną blisko 0,8%.

DE40 (D1)

Kontrakt na niemiecki DAX notuje dziś nieznaczny spadek o prawie 0,4%, ale ma za sobą solidne odbicie z okolic 23300 do 24100 punktów. Kluczowe dla byków będzie przekroczenie 24200 punktów, gdzie widzimy średnią EMA50 (pomarańczowy kolor).

Źródło: xStation5

Mocne wyniki Fraport

Akcje Fraport rosną do poziomów niewidzianych od lata 2019 roku. Akcje Fraportu wzrosły o ok. 9%, po tym jak spółka podała lepsze od oczekiwań wyniki operacyjne (EBITDA) za trzeci kwartał. Wolne przepływy pieniężne znacząco się poprawiły, co wynika z kończenia inwestycji w porty lotnicze na świecie. Firma nieznacznie nie spełniła oczekiwań przychodowych, ale wyraźnie przebiła konsensus zysków we wszystkich czterech segmentach działalności.

Ruch pasażerski w październiku wzrósł o ok. 6%, a skorygowana prognoza liczby pasażerów na 2025 r. (ok. 63 mln) pozostaje zgodna z oczekiwaniami rynku. Po raporcie jest duża szansa, iż Fraport przekroczy prognozę zysku netto na 2025 r., dzięki solidnym wynikom za trzeci kwartał.

Operator lotniska we Frankfurcie i wielu zagranicznych portów lotniczych, osiągnął w III kwartale 2025 r. skorygowany EBITDA na poziomie ok. 535 mln euro , czyli o 1–3% powyżej prognoz spółki i Morgan Stanley .

Wynik został podniesiony dzięki jednorazowemu zwrotowi składek emerytalnych (50 mln euro) oraz zwrotowi kosztów mediów (ok. 8 mln euro) w segmencie detaliczno-nieruchomościowym.

Najlepiej wypadły działy Aviation i Ground Handling , które pobiły oczekiwania pod względem przychodów i kosztów. Rynki zagraniczne osiągnęły mieszane wyniki: Grecja, Brazylia i Lublana wypadły lepiej, natomiast USA i Bułgaria słabiej.

Segment Retail & Real Estate nieco rozczarował, choć przychody wzrosły do 145 mln euro , a wydatki pasażerów wzrosły o 1% r/r do 3,06 euro . Wzrost wynikał głównie z silnych wyników w reklamie.

Marża EBITDA grupy wzrosła do 45,5% wobec 40,3% w poprzednim kwartale. Dział Aviation zwiększył EBITDA o 19% do 162 mln euro , a Ground Handling poprawił marżę z 7% do 16%.

Wolne przepływy pieniężne wzrosły , mimo wyższych nakładów inwestycyjnych (328 mln euro), dzięki lepszemu zarządzaniu kapitałem obrotowym i niższym kosztom.

Spółka potwierdziła prognozę na cały rok – oczekuje, że wolne przepływy pieniężne będą bliskie zera , a zadłużenie netto utrzyma się w przedziale 8,3–8,5 mld euro (Morgan Stanley szacuje 8,4 mld).

Ruch pasażerski wzrósł umiarkowanie – o 2,6% we Frankfurcie i 3% na lotniskach regionalnych w Grecji .

Zimowy rozkład lotów we Frankfurcie przewiduje wzrost liczby miejsc o ok. 3% r/r , wobec 5–6% wzrostu we wrześniu.

Morgan Stanley utrzymał rekomendację „equal-weight” z poziomem docelowym 72 euro; określił raport jako „niewielkie pobicie prognoz i solidne przepływy pieniężne”.

Źródło: xStation5