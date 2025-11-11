DE40: Mieszane nastroje w DAX📈Akcje Fraport rosną 10% do najwyższego poziomu od 6 lat

Nastroje na europejskiej giełdzie są dziś przeważnie pozytywne, ponieważ inwestorzy z optymizmem przyjmują perspektywę zakończenia zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych oraz wciąż dość mocny sezon wyników. Jednak w Niemczech sentymenty są mieszane; wzrosty dominują akcje operatora lotniska we Frankfurcie nad Menem, Fraport (FRA.DE); solidny raport wsparł także notowania Lufthansy (LHA.DE). Od strony makro, nastroje gospodarcze ZEW z Niemiec bardzo zawiodły prognozy i spadły w ujęciu miesięcznym; szacunki rynków zakładały poprawę względem poprzedniego odczytu.
- Indeks ZEW z Niemiec za październik (nastroje gospodarcze): 38.5 (Prognoza 41, Poprzednio 39.3); Ocena sytuacji bieżącej: -78.7 vs -78.2 prognoz i -80.0 poprzednio. Eurodolar nieznacznie osłabił się po danych.
- Na szwajcarskim rynku mocno zyskują Richemont i Swatch Group, ponieważ inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywę niższych stawek celnych USA na produkty importowane ze Szwajcarii.
- Europejski benchmark Europe Stoxx 600 sięgnął dziś 2-tygodniowych maksimów, częściowo wsparty zwyżką akcji z sektora telekomunikacyjnego po udanych wynikach Vodafone; francuski CAC40 i brytyjski FTSE rosną blisko 0,8%.
DE40 (D1)
Kontrakt na niemiecki DAX notuje dziś nieznaczny spadek o prawie 0,4%, ale ma za sobą solidne odbicie z okolic 23300 do 24100 punktów. Kluczowe dla byków będzie przekroczenie 24200 punktów, gdzie widzimy średnią EMA50 (pomarańczowy kolor).
Mocne wyniki Fraport
Akcje Fraport rosną do poziomów niewidzianych od lata 2019 roku. Akcje Fraportu wzrosły o ok. 9%, po tym jak spółka podała lepsze od oczekiwań wyniki operacyjne (EBITDA) za trzeci kwartał. Wolne przepływy pieniężne znacząco się poprawiły, co wynika z kończenia inwestycji w porty lotnicze na świecie. Firma nieznacznie nie spełniła oczekiwań przychodowych, ale wyraźnie przebiła konsensus zysków we wszystkich czterech segmentach działalności.
Ruch pasażerski w październiku wzrósł o ok. 6%, a skorygowana prognoza liczby pasażerów na 2025 r. (ok. 63 mln) pozostaje zgodna z oczekiwaniami rynku. Po raporcie jest duża szansa, iż Fraport przekroczy prognozę zysku netto na 2025 r., dzięki solidnym wynikom za trzeci kwartał.
Operator lotniska we Frankfurcie i wielu zagranicznych portów lotniczych, osiągnął w III kwartale 2025 r. skorygowany EBITDA na poziomie ok. 535 mln euro, czyli o 1–3% powyżej prognoz spółki i Morgan Stanley.
Wynik został podniesiony dzięki jednorazowemu zwrotowi składek emerytalnych (50 mln euro) oraz zwrotowi kosztów mediów (ok. 8 mln euro) w segmencie detaliczno-nieruchomościowym.
Najlepiej wypadły działy Aviation i Ground Handling, które pobiły oczekiwania pod względem przychodów i kosztów. Rynki zagraniczne osiągnęły mieszane wyniki: Grecja, Brazylia i Lublana wypadły lepiej, natomiast USA i Bułgaria słabiej.
Segment Retail & Real Estate nieco rozczarował, choć przychody wzrosły do 145 mln euro, a wydatki pasażerów wzrosły o 1% r/r do 3,06 euro. Wzrost wynikał głównie z silnych wyników w reklamie.
Marża EBITDA grupy wzrosła do 45,5% wobec 40,3% w poprzednim kwartale. Dział Aviation zwiększył EBITDA o 19% do 162 mln euro, a Ground Handling poprawił marżę z 7% do 16%.
Wolne przepływy pieniężne wzrosły, mimo wyższych nakładów inwestycyjnych (328 mln euro), dzięki lepszemu zarządzaniu kapitałem obrotowym i niższym kosztom.
Spółka potwierdziła prognozę na cały rok – oczekuje, że wolne przepływy pieniężne będą bliskie zera, a zadłużenie netto utrzyma się w przedziale 8,3–8,5 mld euro (Morgan Stanley szacuje 8,4 mld).
Ruch pasażerski wzrósł umiarkowanie – o 2,6% we Frankfurcie i 3% na lotniskach regionalnych w Grecji.
Zimowy rozkład lotów we Frankfurcie przewiduje wzrost liczby miejsc o ok. 3% r/r, wobec 5–6% wzrostu we wrześniu.
Morgan Stanley utrzymał rekomendację „equal-weight” z poziomem docelowym 72 euro; określił raport jako „niewielkie pobicie prognoz i solidne przepływy pieniężne”.
