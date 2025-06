DE40: Piąta sesja spadków; akcje spółek energetycznych opierają się wyprzedaży z powodu obaw o podaż.

DAX spada piątą sesję z rzędu, pod presją napięć geopolitycznych

Akcje spółek energetycznych opierają się szerokiej wyprzedaży

Novo Nordisk wyprzedza SAP i zostaje najbardziej wartościową spółką Europy

Rynki europejskie dołączają do globalnej wyprzedaży, po nagłym zaostrzeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Powrót szerokiego sentymentu risk-off (unikanie ryzyka) prowadzi do spadków większości akcji, gdy kapitał przepływa w kierunku bezpiecznych aktywów, takich jak obligacje i złoto. Jednym z nielicznych wyjątków jest europejski sektor energetyczny, który zyskał 2,25% w reakcji na przewidywane podwyżki cen energii, w związku z presją konfliktu na kontrakty surowcowe.

Ceny gazu ziemnego w Europie gwałtownie wzrosły po tym, jak Izrael przeprowadził naloty na Iran, eskalując napięcia w regionie i budząc obawy o zakłócenia w światowych dostawach energii, zwłaszcza przez kluczową cieśninę Ormuz. Kontrakty terminowe wzrosły o ponad 6%, napędzane obawami, że konflikt może wpłynąć na eksport LNG z kluczowych producentów, takich jak Katar, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które łącznie odpowiadają za 18% globalnych dostaw LNG. Choć fizyczne zakłócenia w dostawach jeszcze nie wystąpiły, potencjalne opóźnienia są możliwe, a dalsza eskalacja może podnieść ceny gazu powyżej 100 EUR/MWh. Dodatkowe obawy na rynku budzą także przerwy w dostawach z Norwegii oraz tymczasowe wstrzymanie wydobycia w izraelskim złożu gazowym Lewiatan — wszystko to zagraża wysiłkom Europy w zakresie uzupełnienia rezerw gazu przed zimą.

Dzisiejsze wyniki spółek notowanych na DAX. Źródło: Bloomberg Finance LP

Zmienność w sektorach indeksu Eurostoxx 600. Źródło: Bloomberg Finance LP

DE40 (D1)

Niemiecki indeks DAX spadł piątą sesję z rzędu, zniżkując poniżej swojej 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA30, jasnofioletowa linia). Spadek zatrzymał się jednak na poziomie zniesienia Fibonacciego 23,6%, który obecnie pełni rolę kluczowego wsparcia. Patrząc w przyszłość, rosnące ceny energii mogą zaciemnić długoterminowe perspektywy dla europejskich akcji, potencjalnie podważając bazowy scenariusz EBC zakładający obniżki stóp procentowych w 2025 r. Jeśli obawy o zakłócenia w dostawach energii się nasilą, zaufanie biznesu może dalej słabnąć. Poziom Fibonacciego pozostaje kluczowy, a kolejna strefa wsparcia znajduje się w przedziale 22 250 – 22 450 punktów.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Grupa bankowa BPCE (Francja) przejmie portugalski Novo Banco od funduszu Lone Star w transakcji wartej 6,4 miliarda euro — jest to największe transgraniczne przejęcie banku w Europie od ponad dekady. Rząd Portugalii sprzeda również swój 25-procentowy udział. Transakcja wzmacnia obecność BPCE w Europie i odzwierciedla zaufanie inwestorów do portugalskiej gospodarki. Nie są planowane zwolnienia pracowników. Finalizacja transakcji spodziewana jest w I połowie 2026 r. To kolejny przykład rosnącej fali konsolidacji w sektorze bankowym w strefie euro.

Novo Nordisk ogłosił, że wprowadzi do III fazy badań klinicznych zarówno podskórną, jak i doustną wersję leku amycretin, przeznaczonego do leczenia nadwagi, otyłości i cukrzycy typu 2, po pozytywnych wynikach II fazy i pozytywnej ocenie regulatorów. Amycretin jest agonistą receptorów GLP-1 i amyliny. Rozpoczęcie III fazy badań planowane jest na I kwartał 2026 r. To znaczący krok w rozwoju innowacyjnych terapii metabolicznych Novo Nordisk. W efekcie Novo Nordisk wyprzedził SAP i stał się najbardziej wartościową spółką giełdową w Europie.

TotalEnergies, Air Liquide i RWE nawiązały współpracę w celu dekarbonizacji rafinerii TotalEnergies w Belgii i Holandii poprzez wielkoskalowe projekty zielonego wodoru, zasilane przez wspólnie rozwijany morską farmę wiatrową OranjeWind. Inwestycja obejmuje budowę elektrolizera o mocy 250 MW w pobliżu Zeeland (koszt 600 mln EUR) oraz umowę na 130 MW zielonego wodoru z projektu ELYgator firmy Air Liquide dla rafinerii w Antwerpii. Wspólnie inicjatywy te mają zredukować emisję CO₂ o nawet 450 tys. ton rocznie i wesprzeć cel TotalEnergies pełnej dekarbonizacji zużycia wodoru w europejskich rafineriach do 2030 r.

RWE i Amazon Web Services (AWS) podpisały strategiczne porozumienie o współpracy, którego celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji RWE oraz wspieranie celów Amazona w zakresie czystej energii. Partnerstwo opiera się na istniejących umowach PPA na 1,1 GW energii odnawialnej w USA. AWS dostarczy narzędzia AI i analityczne, które mają usprawnić działalność RWE, handel energią i prognozowanie. Współpraca wzmocni również powiązania z laboratorium AI RWE w Seattle, pomagając obu firmom rozwijać inicjatywy związane z energią bezemisyjną oraz infrastrukturę cyfrową w odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z elektryfikacją i zrównoważonym rozwojem.