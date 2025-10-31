DE40: Pogorszenie się sentymentu w Europie

Sesja Europejska otwiera się w wyraźnie negatywnych nastrojach. Główne indeksy doświadczają szerokich przecen na fali obaw inwestorów o tempo wzrostu oraz niepokoje handlowe. Wśród kontraktów terminowych, liderem spadków jest W20 oraz NED25, przeceny sięgają ponad 0,6%. Nieco mniej traci FRA40, DE40 oraz UK100, które przeceniają się o 0,4%. Jako jedyny w okolicach południa rośnie ITA40.

Rynek wciąż stara się dyskontować ogromną porcję danych makroekonomicznych oraz wyniki największych spółek świata. Oczekiwania rynku wobec komentarzy bankierów centralnych, spotkania między Xi a Trumpem oraz wyników spółek technologicznych mogły okazać się przesadzone a inwestorzy weryfikują dziś swoje nadzieje, co ma odzwierciedlenie w spadających wycenach.

Źródło: Bloomberg Firance Lp

Na niemieckim indeksie możemy obserwować szeroką korektę, co wskazuje na ogólne pogorszenie się sentymentu. Najwięcej tracą usługi komunikacyjne oraz banki w wyniku negatywnych informacji ze spółek, oraz obaw o wyniki sektora. Lepiej radzi sobie przemysł, który wspierany jest przez wciąż rozgrzany przemysł zbrojeniowy.

DE40 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie można zaobserwować kontynuację korekty spadkowej i formowanie się kanału konsolidacji w przedziale FIBO 23.6-50. Cena przełamała wsparcie na poziomie 24300 punktów oraz EMA50 co wskazuje na krótkoterminową słabość kupujących. Aby zapobiec rozbudowanej korekcie kursu w dół, kupujący muszą utrzymać strefę wsparcia w okolicach 24000. Przejęcie inicjatywy przez sprzedający może sprowadzić kurs w okolice 23900 gdzie znajduje się poziom FIBO 61,8 oraz EMA100.

Wiadomości ze spółek:

Fuchs (FPE.DE) — Niemiecki producent lubrykantów rośnie o ponad 7% po opublikowaniu wyników, w których spółka znacznie pokonała najważniejsze oczekiwania inwestorów, a zarząd spółki wyraził optymizm odnośnie wyników w przyszłych kwartałach. Pozytywnie wypowiedzieli się na temat wyników analitycy inwestycyjni, chwaląc spółkę za dobrze zarządzenie kosztami oraz wzrost sprzedaży w Azji.

Deutsche Telekom (DTE.DE) — Spółka traci ok. 1,5% po tym jak w przestrzeni publicznej pojawił się szereg wiarygodnych komentarzy mówiących jako by spółka miała — na koszt niemieckiego podatnika zastąpić sprzęt oraz infrastrukturę dostarczaną przez Chińskie Huawei. Decyzja ta ma być podyktowana kwestiami bezpieczeństwa i obawami o szpiegostwo ze strony Chin.

Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — spółka rośnie o ponad 4% na otwarciu sesji po opublikowaniu dobrych wyników. Spółce udało się podnieść przychody o 12%, a w sektorze obronnym spółka wzrosła o 38% rok do roku. Poprawie również ulegała marżowość.

Saint-Gobain (SGO.FR) - Wielowiekowa już spółka budowalno-przemysłowa rozczarowała inwestorów. Pomimo wzrostu sprzedaży, wyraźnie spadły obroty w USA co sprowokowało inwestorów do przecenienia spółki o 3%.

Renk Group (R3NK.DE) — Niemiecka spółka zajmująca się produkcją zaawansowanych systemów napędów, głównie dla przemysłu zbrojeniowego, otrzymała rekomendacje od banku inwestycyjnego. Kurs akcji rośnie o 2%.