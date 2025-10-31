AbbVie spada do 1-miesięcznych minimów 📉Biznes w onkologii spowalnia

AbbVie pobiło prognozy zysków, ale stoi pod presją spowolnienia w segmentach onkologii i medycyny estetycznej. Akcje spółki spadły dziś o prawie 4%, osiągając najniższy poziom od 26 września.
- Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,86 USD, powyżej prognozy analityków na poziomie 1,77 USD (FactSet).
- Przychody sięgnęły 15,7 mld USD, przewyższając oczekiwania rynku (15,5 mld USD).
- Spółka podniosła prognozę zysków za cały rok, sygnalizując pewność co do stabilności swoich kluczowych operacji.
Słabsze obszary: wzrost w segmentach onkologicznym i estetycznym – obejmujących m.in. Botox i Juvederm – spowolnił i nie sprostał oczekiwaniom rynku. Słabość w obszarze medycyny estetycznej może być postrzegana jako barometr nastrojów konsumenckich, sugerując bardziej ostrożne podejście do wydatków na usługi zdrowotne o charakterze luksusowym.
-
Onkologia: spadek o 0,3% do 1,68 mld USD
-
Medycyna estetyczna (Botox, Juvederm): spadek o 3,7% do 1,19 mld USD
Z drugiej strony segmenty immunologii i neuronauki odnotowały silne, dwucyfrowe wzrosty przychodów – odpowiednio o 12% i 20%. Flagowe leki Skyrizi i Rinvoq nadal radzą sobie znakomicie, umacniając pozycję AbbVie jako lidera w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Z kolei dawny bestseller firmy – lek przeciwzapalny Humira – zanotował spadek przychodów o 55% do 993 mln USD; jego tańsze zamienniki nadal ograniczają jego udział w rynku po utracie wyłączności w 2023 roku.
Słabość w obszarze estetyki – często uznawana za wskaźnik nastrojów konsumenckich – wzbudziła niepokój inwestorów dotyczący popytu na produkty i zabiegi o charakterze uznaniowym. Wyniki AbbVie podkreślają, że firma z powodzeniem przechodzi transformację, a nowe portfolio leków równoważy spadki sprzedaży Humiry. Jednak słabsze wyniki w onkologii i estetyce wpłynęły negatywnie na nastroje rynkowe, prowadząc do gwałtownej przeceny akcji – mimo pozytywnych prognoz i wzrostu dywidendy.
Źródło: xStation5
