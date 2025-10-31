AbbVie spada do 1-miesięcznych minimów 📉Biznes w onkologii spowalnia

AbbVie pobiło prognozy zysków, ale stoi pod presją spowolnienia w segmentach onkologii i medycyny estetycznej. Akcje spółki spadły dziś o prawie 4%, osiągając najniższy poziom od 26 września.

Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,86 USD , powyżej prognozy analityków na poziomie 1,77 USD (FactSet).

, powyżej prognozy analityków na poziomie (FactSet). Przychody sięgnęły 15,7 mld USD , przewyższając oczekiwania rynku (15,5 mld USD).

sięgnęły , przewyższając oczekiwania rynku (15,5 mld USD). Spółka podniosła prognozę zysków za cały rok, sygnalizując pewność co do stabilności swoich kluczowych operacji.

Słabsze obszary: wzrost w segmentach onkologicznym i estetycznym – obejmujących m.in. Botox i Juvederm – spowolnił i nie sprostał oczekiwaniom rynku. Słabość w obszarze medycyny estetycznej może być postrzegana jako barometr nastrojów konsumenckich, sugerując bardziej ostrożne podejście do wydatków na usługi zdrowotne o charakterze luksusowym.

Onkologia: spadek o 0,3% do 1,68 mld USD

Medycyna estetyczna (Botox, Juvederm): spadek o 3,7% do 1,19 mld USD

Z drugiej strony segmenty immunologii i neuronauki odnotowały silne, dwucyfrowe wzrosty przychodów – odpowiednio o 12% i 20%. Flagowe leki Skyrizi i Rinvoq nadal radzą sobie znakomicie, umacniając pozycję AbbVie jako lidera w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Z kolei dawny bestseller firmy – lek przeciwzapalny Humira – zanotował spadek przychodów o 55% do 993 mln USD; jego tańsze zamienniki nadal ograniczają jego udział w rynku po utracie wyłączności w 2023 roku.

Słabość w obszarze estetyki – często uznawana za wskaźnik nastrojów konsumenckich – wzbudziła niepokój inwestorów dotyczący popytu na produkty i zabiegi o charakterze uznaniowym. Wyniki AbbVie podkreślają, że firma z powodzeniem przechodzi transformację, a nowe portfolio leków równoważy spadki sprzedaży Humiry. Jednak słabsze wyniki w onkologii i estetyce wpłynęły negatywnie na nastroje rynkowe, prowadząc do gwałtownej przeceny akcji – mimo pozytywnych prognoz i wzrostu dywidendy.

