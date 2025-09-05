DE40: Porsche żegna się z DAX, niemiecki przemysł słabnie

Dzisiejsza sesja na niemieckim rynku akcji przebiegła pod znakiem dużych zmian w składzie indeksu DAX. Największym wydarzeniem była informacja, że Porsche AG opuści benchmark po zaledwie trzech latach od wejścia na giełdę. Spółka nie poradziła sobie z kombinacją amerykańskich ceł, słabnącego popytu na auta elektryczne i spadku sprzedaży w Chinach.
Na chwilę obecną większość indeksów europejskich notuje minimalne wzrosty. Liderem wzrostu jest obecnie NED25 oraz AUT20 ze wzrostami w okolicach 0,2%. Tracą ITA40 oraz SPA35, około 0,1%. DE40 pozostaje blisko poziomów otwarcia.
Jednocześnie widoczna była aktywność analityków inwestycyjnych. Mercedes-Benz otrzymał pozytywną rekomendację "outperform" z potencjałem wzrostu o 13%, a Heidelberg Materials od Goldman Sachs rekomendację "buy" z jeszcze większym potencjałem, sięgającym 26%.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
To pokazuje, jak silnie otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne wpływa na nawet najbardziej prestiżowych producentów samochodów. Z DAX usunięta zostanie także Sartorius AG, a ich miejsce zajmą GEA Group i Scout24 – obie firmy w ostatnich miesiącach wyraźnie zyskiwały na wartości.
Dane makroekonomiczne:
Dziś opublikowane dane pokazały spadek nowych zamówień przemysłowych w Niemczech trzeci miesiąc z rzędu. Pokazuje to, że obawy o stan niemieckiej gospodarki są uzasadnione.
Germany Factory Orders M/M
- Opublikowano: -2,9% (Oczekiwane: 0,4% Poprzedni: -0,2%)
Germany Factory Orders Y/Y
- Opublikowano: -3,4% (Poprzedni: 1,7%)
Nieco lepiej wypadły dane o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii, co może świadczyć o tym, że kondycja brytyjskiego konsumenta nie jest jeszcze tak zła, jak sądzą niektórzy analitycy.
Retail Sales UK Y/Y:
- Opublikowano: 1,1% (Oczekiwane: 1,2% Poprzedni: 0,9%)
Retail Sales UK M/M:
- Opublikowano: 0,6% (Oczekiwane: 0,2% Poprzedni: -0,3%)
DE40 (D1)
Źródło: Xstation
Kurs bardzo technicznie obronił mocny poziom wsparcia na FIBO 38.2, dodatkowo wzmocniony średnią EMA100. Cena szybko odbiła od oporu i wróciła ponad ostatnią linię trendu, gdzie obecnie się utrzymuje. Aby znów znaleźć się w pobliżu maksimów i górnego ograniczenia kanału trendu, kurs musi najpierw pokonać strefę w okolicy FIBO 23.6, gdzie również znajduje się średnia EMA50. Opór ten dodatkowo wzmocniony jest przez szereg lokalnych dołków cenowych z ostatnich miesięcy.
Wiadomości ze spółek:
Porsche AG (PAH3.DE) - Prestiżowa marka samochodów sportowych z Niemiec opuszcza DAX po niespełna trzech latach obecności – decyzja wynika z trzykrotnego obniżenia prognoz oraz presji ceł USA na auta z Europy. Spółka straciła 33% na wartości w ciągu roku.
Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC dało spółce rekomendację “outperform” z ceną docelową 60 EUR, co oznacza potencjał wzrostu cen akcji o 13%. Spółka rośnie na otwarciu o 1%.
Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs rozpoczął rekomendację “buy” z ceną docelową 240 EUR, co oznacza wzrost o 26% względem bieżącej ceny. Spółka rośnie na otwarciu o 0,5%.
E.On (EOAN.DE) – sprzedała czeską spółkę Gas Distribution do GasNet.
Sartorius AG (SRT.DE) – również opuszcza DAX, ale kurs spółki wzrósł dziś o 2,2% w przedsesyjnym handlu.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.