DE40: Porsche żegna się z DAX, niemiecki przemysł słabnie

10:15 5 września 2025

Dzisiejsza sesja na niemieckim rynku akcji przebiegła pod znakiem dużych zmian w składzie indeksu DAX. Największym wydarzeniem była informacja, że Porsche AG opuści benchmark po zaledwie trzech latach od wejścia na giełdę. Spółka nie poradziła sobie z kombinacją amerykańskich ceł, słabnącego popytu na auta elektryczne i spadku sprzedaży w Chinach.
Na chwilę obecną większość indeksów europejskich notuje minimalne wzrosty. Liderem wzrostu jest obecnie NED25 oraz AUT20 ze wzrostami w okolicach 0,2%. Tracą ITA40 oraz SPA35, około 0,1%. DE40 pozostaje blisko poziomów otwarcia.

Jednocześnie widoczna była aktywność analityków inwestycyjnych. Mercedes-Benz otrzymał pozytywną rekomendację "outperform" z potencjałem wzrostu o 13%, a Heidelberg Materials od Goldman Sachs rekomendację "buy" z jeszcze większym potencjałem, sięgającym 26%.

To pokazuje, jak silnie otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne wpływa na nawet najbardziej prestiżowych producentów samochodów. Z DAX usunięta zostanie także Sartorius AG, a ich miejsce zajmą GEA Group i Scout24 – obie firmy w ostatnich miesiącach wyraźnie zyskiwały na wartości.


Dane makroekonomiczne:


Dziś opublikowane dane pokazały spadek nowych zamówień przemysłowych w Niemczech trzeci miesiąc z rzędu. Pokazuje to, że obawy o stan niemieckiej gospodarki są uzasadnione.


Germany Factory Orders M/M

  • Opublikowano: -2,9% (Oczekiwane: 0,4% Poprzedni: -0,2%)

Germany Factory Orders Y/Y

  • Opublikowano: -3,4% (Poprzedni: 1,7%)


Nieco lepiej wypadły dane o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii, co może świadczyć o tym, że kondycja brytyjskiego konsumenta nie jest jeszcze tak zła, jak sądzą niektórzy analitycy.


Retail Sales UK Y/Y:

  • Opublikowano: 1,1% (Oczekiwane: 1,2% Poprzedni: 0,9%)

Retail Sales UK M/M:

  • Opublikowano: 0,6% (Oczekiwane: 0,2% Poprzedni: -0,3%)


DE40 (D1)

 

Źródło: Xstation
Kurs bardzo technicznie obronił mocny poziom wsparcia na FIBO 38.2, dodatkowo wzmocniony średnią EMA100. Cena szybko odbiła od oporu i wróciła ponad ostatnią linię trendu, gdzie obecnie się utrzymuje. Aby znów znaleźć się w pobliżu maksimów i górnego ograniczenia kanału trendu, kurs musi najpierw pokonać strefę w okolicy FIBO 23.6, gdzie również znajduje się średnia EMA50. Opór ten dodatkowo wzmocniony jest przez szereg lokalnych dołków cenowych z ostatnich miesięcy.


Wiadomości ze spółek:


Porsche AG (PAH3.DE) - Prestiżowa marka samochodów sportowych z Niemiec opuszcza DAX po niespełna trzech latach obecności – decyzja wynika z trzykrotnego obniżenia prognoz oraz presji ceł USA na auta z Europy. Spółka straciła 33% na wartości w ciągu roku.


Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC dało spółce rekomendację “outperform” z ceną docelową 60 EUR, co oznacza potencjał wzrostu cen akcji o 13%. Spółka rośnie na otwarciu o 1%.


Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs rozpoczął rekomendację “buy” z ceną docelową 240 EUR, co oznacza wzrost o 26% względem bieżącej ceny. Spółka rośnie na otwarciu o 0,5%.


E.On (EOAN.DE) – sprzedała czeską spółkę Gas Distribution do GasNet.


Sartorius AG (SRT.DE) – również opuszcza DAX, ale kurs spółki wzrósł dziś o 2,2% w przedsesyjnym handlu.

