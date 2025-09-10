czytaj więcej
DE40: Rynek w Europie szuka kierunku

12:11 10 września 2025

Giełdy w Europie Zachodniej rozpoczęły dzisiejszą sesję wzrostami, podążając za pozytywnym sentymentem z Wall Street. Inwestorzy reagują na słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększyły oczekiwania na rychłe cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W kolejnych godzinach klimat uległ jednak zmianie — indeksy odnotowały spadki. Szczególnie widoczne jest to w Niemczech, gdzie po początkowym odbiciu indeks DE40 skierował się w dół, sygnalizując wzrost ostrożności wśród inwestorów. Obecnie pozostaje on w okolicach otwarcia. 


Francuski rząd premiera François Bayrou przegrał wczoraj głosowanie nad wotum zaufania, co doprowadziło do jego upadku i pogłębiło kryzys polityczny we Francji. W reakcji na to prezydent Emmanuel Macron mianował nowym premierem Sébastiena Lecornu, byłego ministra obrony i lojalnego sojusznika, którego zadaniem będzie próba utrzymania reform probiznesowych w warunkach politycznego impasu.

Źródło: Bloomberg Finance LP
Indeks na powierzchni utrzymują głównie spółki IT, niewątpliwie wspierane przez pozytywny sentyment wobec sektora zza oceanu. Najwięcej tracą dobra konsumpcyjne, na fali obaw o kondycję konsumentów w obliczu pogarszających się danych.


DE40 (D1)

 

Źródło:Xstation
Kurs na niemieckim indeksie znajduje się w bardzo ważnym miejscu z technicznego punktu widzenia. Cena utrzymuje się pod linią trendu wzrostowego. W przypadku przełamania strefy oporu w okolicy 23,580 punktów ciężko jest określić, jak nisko mogą zatrzymać się spadki. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, ich zadanie jest coraz trudniejsze z uwagi na fakt, iż linia trendu niedługo przetnie się ze strefą oporu i średnią EMA50.


Wiadomości ze spółek:

  • Rheinmetall (RHM.DE) - będąca jednym z liderów europejskiego sektora obronnego, odrabia straty po wczorajszej korekcie w trendzie wzrostowym. CEO we wczorajszym wywiadzie powiedział, iż firma ma zamiar stać się dostawcą wszystkich rozwiązań w jednym miejscu. Analitycy Barclays stwierdzili, że sektor, niedoinwestowany przez ponad dwie dekady po zakończeniu zimnej wojny, stoi teraz w obliczu potencjalnego supercyklu wydatków na obronność, który może trwać do lat 2030. Spółka rośnie o ok. 1%.
  • Inditex (ITX.ES) – akcje rosną o ok. 6%, po tym jak spółka poinformowała o przyspieszeniu sprzedaży na przełomie sierpnia i września.
  • Novo Nordisk (NOVOB.DK) – kurs w górę o ok. 2% po ogłoszeniu restrukturyzacji i planu redukcji zatrudnienia o ponad 11%.
  • SAP (SAP.DE) – wzrost o ok. 2%, wspierany popytem na rozwiązania chmurowe i technologie AI.
  • ASML (ASML.NL) – spółka jest na plusie około 1%, korzysta z pozytywnych prognoz Oracle dotyczących zamówień w sektorze chmurowym i wyników sprzedażowych TSMC.

