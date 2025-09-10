DE40: Rynek w Europie szuka kierunku

Giełdy w Europie Zachodniej rozpoczęły dzisiejszą sesję wzrostami, podążając za pozytywnym sentymentem z Wall Street. Inwestorzy reagują na słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększyły oczekiwania na rychłe cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W kolejnych godzinach klimat uległ jednak zmianie — indeksy odnotowały spadki. Szczególnie widoczne jest to w Niemczech, gdzie po początkowym odbiciu indeks DE40 skierował się w dół, sygnalizując wzrost ostrożności wśród inwestorów. Obecnie pozostaje on w okolicach otwarcia.



Francuski rząd premiera François Bayrou przegrał wczoraj głosowanie nad wotum zaufania, co doprowadziło do jego upadku i pogłębiło kryzys polityczny we Francji. W reakcji na to prezydent Emmanuel Macron mianował nowym premierem Sébastiena Lecornu, byłego ministra obrony i lojalnego sojusznika, którego zadaniem będzie próba utrzymania reform probiznesowych w warunkach politycznego impasu.



Indeks na powierzchni utrzymują głównie spółki IT, niewątpliwie wspierane przez pozytywny sentyment wobec sektora zza oceanu. Najwięcej tracą dobra konsumpcyjne, na fali obaw o kondycję konsumentów w obliczu pogarszających się danych.



DE40 (D1)

Kurs na niemieckim indeksie znajduje się w bardzo ważnym miejscu z technicznego punktu widzenia. Cena utrzymuje się pod linią trendu wzrostowego. W przypadku przełamania strefy oporu w okolicy 23,580 punktów ciężko jest określić, jak nisko mogą zatrzymać się spadki. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, ich zadanie jest coraz trudniejsze z uwagi na fakt, iż linia trendu niedługo przetnie się ze strefą oporu i średnią EMA50.



