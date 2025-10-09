Wykres dnia: Ethereum (10.09.2025)

Ethereum spada dziś ponad 4% pod presją umacniającego się dolara, ochłodzenia Bitcoina oraz nieco większej ostrożności na amerykańskim rynku akcji. Druga największa kryptowaluta może wznowić wzrosty, jeśli dynamika złota i Bitcoina znów ustąpi miejsca bardziej ryzykownym aktywom w miarę rosnących szans na cięcia USA przy wciąż 'zasadnej' nadziei na miękkie lądowanie gospodarki. W przeciwieństwie do BTC, Ethereum oferuje też opcję 'stakingu', która może przyciągać kapitał w scenariuszu niższych rentowności i stóp procentowych.

Współzałożyciel Ethereum, Joe Lubin, ogłosił w Bloomberg Crypto współpracę między ConsenSys i SWIFT w celu opracowania współdzielonego rejestru opartego na blockchainie.

System zintegruje nowy, zastępujący SWIFT system ISO 20022 z blockchainem Ethereum, co może poprawić wykorzystanie ETH w transakcjach.

Ethereum Foundation poinformowała, że powołała 47-osobowy zespół, który zajmie się poprawą prywatności blockchaina (transakcje prywatne, tożsamość)

Wczoraj do funduszu ETF na Bitcoina przyszło ponad 440 mln USD wobec 67,4 mln USD dla funduszy ETF na Ethereum

Podczas gdy ETHA od BlackRock odnotował napływ netto w wysokości 147 mln dolarów, ale Fidelity FETH i Grayscale ETHE zgłosiły odpływy odpowiednio 63,1 mln dolarów i 16,7 mln dolarów.

Ethereum (interwał D1)

Ceny Ethereum spadają poniżej 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej przy 4370 USD. Wskaźnik RSI znajduje się w pobliżu 50, sugerując 'otwarty' zarówno potencjał wzrostowy, jak i spadkowy. Zarówno RSI jak i MACD spada mniej więcej od lipca, sugerując 'wyczerpanie' popytu przy historycznych maksimach.

Źródło: xStation5

Ethereum porusza się w ostatnich tygodniach identycznie do indeksu małych spółek Russell 2000, który obejmuje amerykańskie spółki o małej kapitalizacji, bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Na wykresie widzimy formację filiżanki z uszkiem. Prognozy kontraktów terminowych CME wskazują na prawie 96% szans na kolejną obniżkę o 25 pb na posiedzeniu Fed 29 października i 82% prawdopodobieństwo kolejnej redukcji w grudniu.

Źródło: xStation5