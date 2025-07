DE40: Spadki w Europie; cła obciążyły wyniki Pumy i Volkswagena 📉

Carrefour (CA.FR) – Spółka ogłosiła sprzedaż nierentownego biznesu we Włoszech Grupie NewPrinces za około 1 miliard euro, w ramach strategii poprawy wzrostu i przepływów pieniężnych. W II kwartale Carrefour odnotował wzrost sprzedaży porównywalnej o 4,4%, napędzany głównie odbiciem we Francji. Rentowność pozostaje jednak pod presją – marża operacyjna za I półrocze wyniosła 1,6%. Akcje rosną prawie o 7%.

Puma (PUM.DE) – akcje tracą blisko 17% po tym, jak spółka odnotowała stratę netto w II kwartale w wysokości 247 mln euro i obniżyła prognozy na 2025 rok. Sprzedaż spadła we wszystkich regionach, a segmenty odzieży i akcesoriów nie sprostały oczekiwaniom. Puma przewiduje stratę operacyjną za cały rok, tłumacząc to m.in. wpływem ceł, spadkiem marż i nadmiernymi zapasami. Wydatki inwestycyjne zostały obniżone o 50 mln euro. Puma jest dzisiaj najsłabszym komponent Eurostoxx 600.

Valeo (FR.FR) – Francuski dostawca części motoryzacyjnych obniżył prognozę sprzedaży na 2025 rok do 20,5 mld euro, wskazując na negatywny wpływ kursów walutowych (-750 mln euro) oraz słabszy popyt klientów. Sprzedaż w II kwartale spadła o 6% do 5,35 mld euro. Mimo że większość produktów trafiających do USA nie podlega cłom, analitycy ostrzegają przed presją na marże przy słabszym popycie. Cła pozostają istotnym czynnikiem ryzyka.

Volkswagen (VOW1.DE) – Spółka odnotowała spadek wyniku operacyjnego o 1,3 mld euro w I półroczu z powodu amerykańskich ceł importowych. Obniżono prognozowaną marżę operacyjną na 2025 rok do 4–5%, zakładając utrwalenie taryf na poziomie od 10% do nawet 27,5%. Pomimo postępów w restrukturyzacji (w tym planów redukcji 35 tys. etatów do 2030 roku), presja handlowa z USA znacznie obciążyła wolumen eksportu i przychody. Mimo to kurs akcji rośnie o 3,3%.