DE40 traci 3% i schodzi na roczne minima 🚨📉

Indeks DE40 traci obecnie około 3%, testując kluczowe wsparcie trendu wzrostowego wyznaczone przez 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą, która zatrzymywała spadki w listopadzie 2025 roku. Głównym katalizatorem jest gwałtowny wzrost cen europejskiego gazu TTF, który przekroczył 50 EUR za MWh z przyrostem ponad 60% od początku tygodnia, spowodowany wstrzymaniem dostaw LNG z Kataru po incydentach w Cieśninie Ormuz. Niskie zapasy gazu w Europie na poziomie około 30% i wstrzymane tankowce LNG potęgują obawy o koszty energii, uderzając w gospodarki zależne od importu. Rynek obawia się, że skokowy wzrost cen energii w Europie spowoduje, że ceny dla konsumentów gwałtownie wzrosną, podnoszą ogólną inflację, a tym samym ostatecznie zmuszając EBC do wznowienia cyklu podwyżek stóp procentowych w Europie. Bukmacherzy tacy jak Polymarket odnotowali dzisiaj większe zainteresowanie zakupowymi kontraktów zakładających podwyżki stóp, ale instrumenty oparte o swapy i rentowności europejskich papierów dłużnych cały czas pokazują, że do końca roku EBC raczej nie podniesie stóp procentowych o 25 punktów bazowych.
Źródło: Bloomberg Financial LP
Inwestorzy patrzą dzisiaj również, na dane wstępne CPI ze strefy euro za luty, które zaskoczyły wyższymi od prognoz wartościami: 1,9% r/r wobec oczekiwanych 1,7% i poprzednich 1,7%. Core CPI wzrósł o 2,4% r/r (prog. 2,2%; wcześniej 2,2%), natomiast miesięczny CPI o 0,7% (prog. 0,5%; wcześniej -0,6%). Te mocne odczyty, dzisiaj dodatkowo zwiększają ryzyka inflacyjne w Europie w kontekście rosnących cen energii.
Co ciekawe, podobna sytuacja panuje w Japonii i Korei, gdzie JP225 notuje spadki przekraczające 4%, a lokalne ceny gazu poszybowały w górę jeszcze bardziej niż w Europie – JKM LNG osiągnął poziomy powyżej 13 USD/MMBt, najwyższe od początku 2025 roku. Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje w perspektywie najbliższych 2 tygodni, euro oraz DE40 mogą doświadczyć jeszcze większych korekt, a Europejski Bank Centralny teoretycznie mógłby wrócić do rozważania podwyżek stóp procentowych, co mogłoby być katastrofalne dla ożywienia gospodarczego i jeszcze mocniej osłabić rynki lokalne. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że wznowienie pełnego ruchu w Cieśnienie Ormuz mogłoby obecnie widziane ruchy gwałtownie odwrócić.
Niemiecki DE40 testuje teraz kluczowy punkt wsparcia wyznaczony przez 200-dniową EMA (złota krzywa wykresie). Warto mieć na uwadze, że wcześniej w historii strefa ta wielokrotnie stanowiła punkt reakcji popytu, który odradzał się po głębszych przecenach. Co stanie się się dalej z DE40 w głównej mierze zależeć będzie od bardzo zmiennej sytuacji geopolitycznej i przede wszystkim kwestii transportu przez Cieśninę, która na ten moment jest relatywnie opustoszała. Źródło: xStation
Obecny stan transportu w Cieśnienie Ormuz jest bardzo ograniczony. Z wyjątkiem pojedynczych statków pływającymi pod banderami Iranu, większość tankowców państw produkujacych ropę zatrzymała się w strefach albo portach przed samym przesmykiem. Źródło: marinetraffic
