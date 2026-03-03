Złoto traci ponad 2% wobec umocnienia dolara 📉

Złoto notuje dziś ponad 2% spadek wobec wzrostu rentowności i indeksu amerykańskiego dolara. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie początkowo przyniosła skok popytu na rynek metali szlachetnych, ale obecnie obserwujemy realizację zysków. Wydaje się, że wobec wzrostu niepewności inwestorzy unikają 'zmiennych' aktywów, do których od początku 2026 roku należy złoto. Cena spada dziś do 5200 USD za uncję wobec blisko 5400 USD obserwowamych wczoraj i testuje 200-sesyjną EMA200 na godzinowym interwale. Spadek poniżej tego wsparcia przy 5200 USD za uncjęmoże sugerować trwalsze odwrócenie krótkoterminowego momentum. Dolar jak dotąd skutecznie próbuje odwrócić trend spadkowy. GOLD, interwał H1 Źródło: xStation5

