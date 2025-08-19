DE40: Zbrojeniówka pod presją, rynek czeka na FED

Sesja europejska otwiera się pod znakiem oczekiwań wobec rezultatów spotkań pokojowych oraz publikacji minutes FED. Reakcja rynków jest umiarkowana.

DE40: -0,17%

FRA40: +0,36%

UK100: -0,14%

EU50: +0,13%

Na rynku europejskim brak jest istotnych wyników spółek lub danych makroekonomicznych, więc inwestorzy czekają na kolejny impuls, przede wszystkim ze strony FED-u. W tę środę opublikowane zostaną tzw. Minutes FOMC, który pokaże zapis dyskusji podczas ostatniego posiedzenia. Minutes mogą pokazać w nieco większym stopniu niż oświadczenie, co na temat perspektyw dotyczących stóp procentowych sądzą inni członkowie, poza Jerome Powellem. Oczywiście z perspektywy Fed ważniejsze będzie piątkowe wydarzenie w postaci sympozjum ekonomicznego w Jackson Hole, gdzie głównym wydarzeniem będzie przemowa Powella oraz innych członków Fed.

Przywódcy wybranych państw Europy oraz NATO spotkali się wczoraj z Donaldem Trumpem, aby kontynuować negocjacje pokojowe. USA deklaruje chęć udzielenia gwarancji po zakończeniu wojny, liderzy EU/NATO wnioskują o dalsze sankcje.

Obecnie gospodarka i rynek EU są pod presją ceł USA, konkurencji Chin, zagrożenia ze strony Rosji oraz problemów wewnętrznych. Między innymi niewielkiego wzrostu czy zadłużenia. Biorąc pod uwagę wyceny, na chwilę obecną inwestorzy wydają się wierzyć, iż wspólnota Europejska przezwycięży większość z tych kłopotów, pytanie pozostaje czy te nadzieje okażą się uzasadnione.

DE40 (D1)

Niemiecki indeks znajduje się obecnie w środku kanału konsolidacyjnego, w trendzie wzrostowym. Rynek obronił linię trendu na średniej EMA100, która służy jako silne wsparcie w przypadku spadków. Kolejnym oporem do pokonania na indeksie jest szczyt wszech czasów z zeszłego miesiąca na poziomie 24757.

Wiadomości ze spółek:

Nadzieja na koniec wojny pogrąża akcje spółek zbrojeniowych - Możliwość zakończenia działań wojennych i zmniejszenia zapotrzebowania na uzbrojenie i amunicję negatywnie oddziałuje na akcje europejskich gigantów przemysłu obronnego. Rheinmetall (RHM.DE) spada o ponad 3%. Dassault (AM.FR) traci ponad 2%. BAE (BA.UK) również spada o ponad 2%.

Stratec (SBS.DE) - Spółka medyczno-diagnostyczna opublikowała sprawozdanie za pierwszą połowę 2025 roku, które rynek odebrał bardzo pozytywnie. Sprzedaż rośnie, a marża pozostaje stabilna, wobec czego notowania otwierają się luką wzrostową i na chwilę obecną wzrost cen wynosi ponad 3%.

Merck KGaA (MKR.DE) - Kolejny bank inwestycyjny obniża rating dla akcji spółki biotechnologicznej. Wyceny reagują spadkiem o ok. 1%.