⏬US100 traci 1% podczas konferencji Fed

Fed widzi ryzyko na rynku pracy, ale nie musi spieszyć się z obniżkami.

Po samej decyzji obserwowaliśmy wyraźne osłabienie dolara w odpowiedzi na decyzję Fed, która była zgodna z oczekiwaniami, ale nie do końca było wiadomo, jakie Fed przedstawi projekcje. Warto podkreślić, że jest to pierwsza obniżka w tym roku. W zeszłym roku Fed ściął 3 krotnie stopy w sumie o 100 punktów bazowych. Niemniej osłabienie dolara i początkowe wzrosty na Wall Street nie trwały długo.

Mediana stóp na ten rok wskazuje na potencjalne dwie obniżki w tym roku. Aż 9 członków widzi obniżki na poziomie 50 pb w tym roku. Miran (najprawdopodobniej) widzi obniżki dużo większe, poniżej 3% w tym roku. Co również warte zwrócenia uwagi, Fed podwyższa prognozy dla wzrostu w tym roku i w kolejnych latach, a na przyszłe obniża perspektywy dla stopy bezrobocia. To wskazuje, że nie widzi ryzyka recesji. Jednocześnie prognoza dla inflacji pozostaje bez zmian w stosunku do czerwca, kiedy nie było pewne, jak będą wyglądały cła. To oznacza, że Fed nie widzi tego czynnika jako wyraźne ryzyko. Na przyszły rok podwyższone zostały minimalnie prognozy dla inflacji.

Kluczowe okazały się jednak słowa Powella w trakcie konferencji. Przyznał on, że rynek pracy jest osłabiony, ale decyzje o opóźnieniu obniżek były właściwe. Kluczowe słowa, które doprowadziły do spadku na US100 czy EURUSD to stwierdzenie, że Fed nie musi spieszyć się z obniżkami.

US100 testuje 24000 punktów. Jeśli zamknie się w okolicach tych poziomów, możemy mówić o formacji gwiazdy wieczornej.