Konferencja Jerome Powella

Obniżenie perspektyw wzrostu gospodarczego wynika ze zmniejszenia wydatków konsumenckich

Wzrost ilości nowych miejsc pracy jest niewystarczający

Bezrobocie pozostaje w zasadzie niezmienione w trakcie ostatniego roku, ale popyt na pracę spowolnił

Payrolle spadły wyraźnie, co jest związane z niższą imigracją oraz partycypacją na rynku pracy

Aktywność w sektorze nieruchomości pozostaje słaba

Inflacja w towarach wzrosła, ale dezinflacja w usługach rośnie

Oczekiwania inflacyjne pozostają zgodne z osiągnięciem inflacji w terminie prognozy

Scenariusz bazowy zakłada, że wpływ ceł będzie krótkotrwały

Fed jest dobrze pozycjonowany do odpowiadania na nadchodzące dane w odpowiedni sposób

Indywidualne prognozy nie są żadnym planem. Polityka dotycząca stóp nie jest nastawiona na konkretny kurs

Bilans ryzyk wskazuje na większe ryzyko spadku na rynku pracy

Raczej lekko gołębio, ale jest wskazanie, że kolejne decyzje nie są pewne i będą zależały od danych

Komitet jest nastawiony na wypełnienie podwójnego mandatu Fed

Możliwe, że cła wpływają na spowolnienie na rynku pracy

W kwietniu mogliśmy mówić o solidnym rynku pracy, teraz przy wszystkich rewizjach nie można teraz tak stwierdzić

Obecna polityka w tym roku była właściwa, aby poczekać i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja

Nie czuje potrzeby, aby stopy procentowe zmieniały się szybko

EURUSD wyraźnie traci po tych słowach, zmieniając okolice 1,19 po decyzji na 1,1850 obecnie [18:43]. US100 testuje okolice 24000.

Inflacja może rosnąć, ale nie tak mocno, jak wcześniejsze oczekiwania

Obecne decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie, Fed nie znajduje się na konkretnym kursie dla stop procentowych

Rynek pracy spowodował, że właściwą decyzją było dostosować stopę procentową, aby polityka była bardziej zbalansowana

Rynek widzi pewną ścieżkę dla stóp, ja nie pochwalam takiego podejścia

Rynek pracy spowolnił, nie ma potrzeby, aby osłabiał się dalej

Podsumowując. Powell wskazuje na to, że indywidualne prognozy czy oczekiwania rynku nie mają większego znaczenia. Kluczowe będą dane. Jego zdaniem oraz Fed dane z rynku pracy są coraz słabsze i nie ma potrzeby, aby osłabiały się dalej, stą obecne dostosowania stóp procentowych. Powell wskazuje, że nie widzi potrzeby, aby stopy procentowe spadały szybko, co wskazuje na to, że dwie obniżki prezentowane przez dot-plot wcale nie muszą byc zagwarantowane. Niemniej spadki na Wall Street wydają się być realizacją zysków, niż jakąś większą obawą związaną z gospodarką.