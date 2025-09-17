Konferencja Jerome Powella

- Obniżenie perspektyw wzrostu gospodarczego wynika ze zmniejszenia wydatków konsumenckich
- Wzrost ilości nowych miejsc pracy jest niewystarczający
- Bezrobocie pozostaje w zasadzie niezmienione w trakcie ostatniego roku, ale popyt na pracę spowolnił
- Payrolle spadły wyraźnie, co jest związane z niższą imigracją oraz partycypacją na rynku pracy
- Aktywność w sektorze nieruchomości pozostaje słaba
- Inflacja w towarach wzrosła, ale dezinflacja w usługach rośnie
- Oczekiwania inflacyjne pozostają zgodne z osiągnięciem inflacji w terminie prognozy
- Scenariusz bazowy zakłada, że wpływ ceł będzie krótkotrwały
- Fed jest dobrze pozycjonowany do odpowiadania na nadchodzące dane w odpowiedni sposób
- Indywidualne prognozy nie są żadnym planem. Polityka dotycząca stóp nie jest nastawiona na konkretny kurs
- Bilans ryzyk wskazuje na większe ryzyko spadku na rynku pracy
Raczej lekko gołębio, ale jest wskazanie, że kolejne decyzje nie są pewne i będą zależały od danych
- Komitet jest nastawiony na wypełnienie podwójnego mandatu Fed
- Możliwe, że cła wpływają na spowolnienie na rynku pracy
- W kwietniu mogliśmy mówić o solidnym rynku pracy, teraz przy wszystkich rewizjach nie można teraz tak stwierdzić
- Obecna polityka w tym roku była właściwa, aby poczekać i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja
- Nie czuje potrzeby, aby stopy procentowe zmieniały się szybko
EURUSD wyraźnie traci po tych słowach, zmieniając okolice 1,19 po decyzji na 1,1850 obecnie [18:43]. US100 testuje okolice 24000.
- Inflacja może rosnąć, ale nie tak mocno, jak wcześniejsze oczekiwania
- Obecne decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie, Fed nie znajduje się na konkretnym kursie dla stop procentowych
- Rynek pracy spowodował, że właściwą decyzją było dostosować stopę procentową, aby polityka była bardziej zbalansowana
- Rynek widzi pewną ścieżkę dla stóp, ja nie pochwalam takiego podejścia
- Rynek pracy spowolnił, nie ma potrzeby, aby osłabiał się dalej
Podsumowując. Powell wskazuje na to, że indywidualne prognozy czy oczekiwania rynku nie mają większego znaczenia. Kluczowe będą dane. Jego zdaniem oraz Fed dane z rynku pracy są coraz słabsze i nie ma potrzeby, aby osłabiały się dalej, stą obecne dostosowania stóp procentowych. Powell wskazuje, że nie widzi potrzeby, aby stopy procentowe spadały szybko, co wskazuje na to, że dwie obniżki prezentowane przez dot-plot wcale nie muszą byc zagwarantowane. Niemniej spadki na Wall Street wydają się być realizacją zysków, niż jakąś większą obawą związaną z gospodarką.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.