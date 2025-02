🚨DE40 zyskuje 1,2%

Kontrakt wznawia powyborcze zwy偶ki i wraca w rejony historycznych szczyt贸w 馃搱

艢rodowa sesja na rynkach w Europie przynosi powr贸t euforii wzgl臋dem lokalnych sp贸艂ek gie艂dowych. Skala wzrost贸w w przypadku kontraktu DE40, kt贸ry reprezentuje niemiecki indeks DAX si臋ga ju偶 1,2%, co powoduje, 偶e instrument ten wraca w rejony swoich historycznych szczyt贸w. Powodowem tak du偶ych wzrost贸w jest poprawa sentyment贸w do rynku akcji po ostatnich wyprzeda偶ach (g艂贸wnie w USA), ale lokalny indeks ca艂y czas korzysta na wyniku wybor贸w do Bundestagu.聽

Nowy kanclerz, Friedrich Merz uchodzi w 艣wiecie medialnym za przedstawiciela sektora finansowego. Merz pracowa艂 jako s臋dzia, a nast臋pnie jako prawnik w renomowanej kancelarii Mayer Brown LLP, kt贸ra skupia si臋 g艂贸wnie na obs艂udze funduszy inwestycyjnych i najwi臋kszych korporacji. Zajmowa艂 r贸wnie偶 wysokie stanowiska w BlackRock Germany i HSBC Trinkaus & Burkhardt, a tak偶e zasiada艂 w zarz膮dach EY Germany, Borussii Dortmund i Deutsche B枚rse. Mocny zwi膮zek z biznesem daje wi臋c nadziej臋, 偶e nowa polityka Niemiec wspiera膰 b臋dzie lokalny biznes i koniec ko艅c贸w, zdo艂a on pobudzi膰 zmagaj膮c膮 si臋 z problemami gospodark臋 Niemiec.聽聽

Merz opowiada si臋 przede wszystkim za obni偶eniem podatk贸w dochodowych i korporacyjnych. Nie mniej wa偶ne s膮 jego g艂o艣ne obietnice rozwoju sztucznej inteligencji oraz stworzenia w Niemczech atrakcyjnego centrum do powstawania innowacyjnych start-up贸w. Nowy kanclerz chce r贸wnie偶 zreformowa膰 niemiecki hamulec zad艂u偶enia, kt贸ry ogranicza, ile d艂ugu mo偶e zaci膮gn膮膰 rz膮d. Jest to szczeg贸lnie wa偶ne, w momencie kiedy nad gospodark膮 Niemiec unosi si臋 widmo trwa艂ego spowolnienia gospodarczego, poniewa偶 uwolnienie nowych 艣rodk贸w mog艂oby wspom贸c wyj艣cie z obecnych problem贸w natury gospodarczej.

DE40 (interwa艂 D1)

Niemiecki indeks DAX zyskuje 1,17% do 22830 punkt贸w, a 艂膮czne zyski z pierwszej cz臋艣ci bie偶膮cego tygodnia wynosz膮 ju偶 2,56%. Bezpo艣rednim katalizatorem by艂y oczywi艣cie wyniki wybor贸w w niedziel臋, co prze艂o偶y艂o si臋 na zmniejszenie niepewno艣ci w艣r贸d inwestor贸w. Indeks odrobi艂 ju偶 prawie ca艂kowicie korekt臋 z zesz艂ego tygodnia. Najbli偶szym poziomem oporu jest strefa poni偶ej 23000 punkt贸w, do kt贸rej DAX w艂a艣nie si臋 zbli偶a. Natomiast od do艂u najbli偶sz膮 stref膮 wsparcia jest poziom powy偶ej 22000 punkt贸w, na kt贸rej w zesz艂ym tygodniu zosta艂y wyhamowane spadki.聽

殴r贸d艂o: xStation 5