⏰Decydująca sesja dla akcji i dolara

Poranna sesja przebiega pod znakiem gwałtownej wyprzedaży w Azji i wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie, co wyznacza ton dla całego dnia handlu. Kluczowym wydarzeniem stała się wyprzedaż na koreańskim KOSPI, który mimo rekordowych wyników SK Hynix (zysk operacyjny +557% r/r do 60,5 bln wonów) zareagował spadkiem nawet o kilkanaście procent, ponieważ przychody i zysk nie dorównały wygórowanym oczekiwaniom rynku po wcześniejszej manii inwestycyjnej wokół AI i pamięci HBM. Do tego doszła eskalacja geopolityczna – Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii, a siły USA podały, że atak został przechwycony, co natychmiast wywindowało ceny ropy Brent o ponad 3% w okolice 84-85 USD za baryłkę.
W efekcie kontrakty na Nasdaq 100 i europejskie indeksy notują spadki, podczas gdy bezpieczne przystanie takie jak jen japoński czy metale szlachetne zyskują na wartości.
Na co zwracać uwagę podczas dzisiejszej sesji?
Głównym wydarzeniem dnia będzie jednak popołudniowa decyzja Fed w sprawie stóp procentowych oraz konferencja prasowa prezesa Kevina Warsha – rynek wycenia ograniczone szanse na podwyżkę teraz, ale niemal pewną w kolejnym miesiącu, co oznacza potencjalnie duży skok zmienności na dolarze i EURUSD. Tuż po zamknięciu regularnej sesji na Wall Street inwestorzy skupią uwagę na wynikach Microsoftu i Meta Platforms, które będą testem dla narracji o monetyzacji sztucznej inteligencji i mogą zdecydować, czy sektor technologiczny zdoła się odbić po ostatnich spadkach, czy pogłębi korektę.
Na uwagę zasługują trzy obszary: EUR/USD w oczekiwaniu na ton komunikatu Fed, indeks Nasdaq 100 pod presją obaw o „bańkę AI” oraz rynek ropy, który dziś dostaje impulsy zarówno z Bliskiego Wschodu, jak i z wieczornego raportu EIA o zapasach paliw w USA. Wszystkie najważniejsze newsy i bieżące komentarze rynkowe będzie można na bieżąco śledzić na platformie XTB.
Wykres dnia: AUDUSD spada za inflacją! Jastrząb składa skrzydła?
Komentarz walutowy – strach przed inflacją czy rynkami?
Kalendarz ekonomiczny: Wszystko na raz! Decyzja Fed i raporty Big Techów przetestują inwestorów (29.07.2026)
Nasdaq nad przepaścią czy wielką szansą? | Bliżej Rynków, 29.07.2026
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.