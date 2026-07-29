⏰Decydująca sesja dla akcji i dolara

Poranna sesja przebiega pod znakiem gwałtownej wyprzedaży w Azji i wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie, co wyznacza ton dla całego dnia handlu. Kluczowym wydarzeniem stała się wyprzedaż na koreańskim KOSPI, który mimo rekordowych wyników SK Hynix (zysk operacyjny +557% r/r do 60,5 bln wonów) zareagował spadkiem nawet o kilkanaście procent, ponieważ przychody i zysk nie dorównały wygórowanym oczekiwaniom rynku po wcześniejszej manii inwestycyjnej wokół AI i pamięci HBM. Do tego doszła eskalacja geopolityczna – Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii, a siły USA podały, że atak został przechwycony, co natychmiast wywindowało ceny ropy Brent o ponad 3% w okolice 84-85 USD za baryłkę.

W efekcie kontrakty na Nasdaq 100 i europejskie indeksy notują spadki, podczas gdy bezpieczne przystanie takie jak jen japoński czy metale szlachetne zyskują na wartości.

Na co zwracać uwagę podczas dzisiejszej sesji?

Głównym wydarzeniem dnia będzie jednak popołudniowa decyzja Fed w sprawie stóp procentowych oraz konferencja prasowa prezesa Kevina Warsha – rynek wycenia ograniczone szanse na podwyżkę teraz, ale niemal pewną w kolejnym miesiącu, co oznacza potencjalnie duży skok zmienności na dolarze i EURUSD. Tuż po zamknięciu regularnej sesji na Wall Street inwestorzy skupią uwagę na wynikach Microsoftu i Meta Platforms, które będą testem dla narracji o monetyzacji sztucznej inteligencji i mogą zdecydować, czy sektor technologiczny zdoła się odbić po ostatnich spadkach, czy pogłębi korektę.