Kalendarz ekonomiczny: Wszystko na raz! Decyzja Fed i raporty Big Techów przetestują inwestorów (29.07.2026)

Dzisiejsza sesja na rynkach finansowych stoi pod znakiem absolutnej „wagi ciężkiej”.

Z jednej strony czeka nas kluczowy event makro w postaci decyzji Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych w USA oraz konferencji prezesa Fed Kevina Warsha. Rynek wycenia aktualnie ok. 30% szans na podwyżkę podczas dzisiejszego FOMC oraz 100% na wrzesień. Z perspektywy rynku jesteśmy zatem blisko posiedzenia typu “rzut monetą”, dlatego też potencjał na zaskoczenie i skok zmienności (zwłaszcza na EURUSD) jest ogromny.

Uwaga graczy z Wall Street będzie jednak rozciągnięta do granic możliwości, ponieważ prawdziwy test dla sentymentu wokół całego sektora technologicznego i monetyzacji AI nadejdzie tuż po zamknięciu regularnego handlu. To wtedy swoje raporty finansowe za II kwartał zaprezentują dwaj giganci: Meta Platforms oraz Microsoft.

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej i poranka:

Australia: Kwartalna inflacja CPI za II kwartał okazała się niższa od prognoz, przynosząc ulgę RBA. W ujęciu rocznym wskaźnik spadł do 3,9% r/r (konsensus: 4,1% r/r), natomiast w ujęciu kwartalnym wyniósł 0,6% q/q wobec oczekiwanych 0,7% q/q (w obu przypadkach dane za II kwartał). W czerwcu inflacja spadła do 3,8% z 4% w maju.

Szwecja: Zaskakująco silne wstępne dane o PKB za II kwartał. Gospodarka wzrosła aż o 1,4% q/q (konsensus: 0,7% q/q) oraz 2,8% r/r (wobec oczekiwanych 1,9% r/r), odrabiając spadek z poprzedniego kwartału.

Norwegia: Solidne odbicie w sprzedaży detalicznej bez samochodów za czerwiec. Odczyt wyniósł 1,8% m/m, wyraźnie nadrabiając majowe tąpnięcie (-2,1% m/m).

Niemcy: Ceny importu za czerwiec spadły o -0,7% m/m (zgodnie z konsensusem). W ujęciu rocznym wzrosły 6,1% r/r.

Kalendarz makroekonomiczny

09:00 Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC za lipiec. Poprzedni odczyt: 76,9.

10:30 Wielka Brytania - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny za czerwiec. Konsensus: 57 tys. Poprzedni odczyt: 56,2 tys.

10:30 Wielka Brytania - Podaż pieniądza M4 (m/m) za czerwiec. Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,1%.

13:00 USA - Tygodniowy indeks wniosków o kredyt hipoteczny (MBA). Poprzedni odczyt: 1,9%.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy naftowej wg EIA. Konsensus: -1,3 mln bar. Poprzedni odczyt: 2,01 mln bar.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów benzyny wg EIA. Konsensus: -0,7 mln bar. Poprzedni odczyt: 0,76 mln bar.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów destylatów wg EIA. Konsensus: 0,1 mln bar. Poprzedni odczyt: 1,4 mln bar.

20:00 USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych. Konsensus: 3,50-3,75%. Poprzedni odczyt: 3,50-3,75%.

20:30 USA - Konferencja prasowa szefa Fed (Jerome Powell) po posiedzeniu FOMC.

Najważniejsze publikacje wyników spółek

Wall Street:

Microsoft (MSFT) – priorytetowy raport dla całego sektora Big Tech i inwestorów oceniających tempo monetyzacji rozwiązań AI oraz wzrost przychodów z chmury Azure.

Meta Platforms (META) – sprawdzian dla kondycji rynku reklamy cyfrowej oraz skali wydatków kapitałowych (Capex) na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (przed sesją)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):

Grupa Kęty

mBank

3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę:

EUR/USD (FX) – Główna para walutowa będzie poruszać się w trybie wyczekiwania przez większość dnia (aktualnie na płasko przy 1,1399). O godzinie 20:00 i 20:30 nastąpi jednak gwałtowny wzrost zmienności. Decyzja FOMC oraz ton wypowiedzi Kevina Warsha wyznaczą bezpośredni kierunek dla dolara amerykańskiego na kolejne tygodnie.

Nasdaq 100 / US100 (Indeks giełdowy) – Indeks technologiczny wciąż znajduje się pod silną presją spadkową, napędzaną przez obawy o bańkę AI i sytuację na Bliskim Wschodzie. Decyzją i język Fed oraz wyniki kluczowych uczestników indeksu (Meta i Microsoft) mogą okazać się zarówno powodem do odbicia, jak i do przełamania kolejnych kluczowych wsparć.

Ropa naftowa – surowiec dostanie dzisiaj każdy możliwy powód do zminności. Obok ponownej eskalacji na Bliskim Wschodzie i wahań kursu dolara po decyzji Fed, inwestorów czeka publikacja raportu Departamentu Energii USA (EIA). Konsensus zakłada spadek zapasów o 1,3 mln baryłek.

EURUSD handluje w trendzie bocznym od połowy czerwca i jest świeżo po teście kluczowego wsparcia przy 1,1355. Utrzymująca się niepewność wobec Bliskiego Wschodu i przyszłości cen energii utrzymywała w jastrzębiej gotowości banki centralne po obu stronach Atlantyku. Niemniej w ostatnich tygodniach oczekiwania wobec podwyżek stóp w USA relatywnie odjechały tym w Europie, co zawróciło EURUSD poniżej 1,1400. Źródło: xStation5