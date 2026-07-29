Dolar australijski osuwa się dzisiaj względem wszystkich walut G10 w reakcji na niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI w Australii (AUDUSD, AUDNZD: -0,3%). Zarówno najświeższy odczyt za czerwiec oraz pełny raport za II kwartał zeszły poniżej 4%, zwracając Rezerwie Banku Australii (RBA) pierwsze owoce miesięcy agresywnych podwyżek stóp procentowych.

Analiza techniczna: AUDUSD (D1)

AUDUSD testuje kluczowe poziomy w obliczu nasilającej się presji podażowej. Obrona zniesień 50,0% oraz 61,8% Fibonacciego jest niezbędna, aby zapobiec głębszemu spadkowi w rejon 0,6900. Zejście poniżej żółtej strefy buforowej (0,68800-0,69000) oznaczałoby zdecydowany powrót trendu spadkowego, który potencjalnie zaostrzyłby dalszy spadek inflacji w Australii. RSI pozostaje wciąż blisko neutralnego poziomu 50 punktów, co wciąż daje przestrzeń na presję ze stronę niedźwiedzi.

Jedyną nadzieją dla byków pozostaje bardzo gołębi sygnał ze strony Fed oraz powrót kursu powyżej średniej EMA100 (ciemny fiolet). Scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu na silny rynek pracy w USA (stabilne bezrobocie, rekordowo niski poziom wniosków o zasiłek), rosnące wskaźniki PMI oraz bezkompromisowe nastawienie Warsha wobec inflacji powyżej celu.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dzisiaj spadki na AUDUSD?

Inflacja schodzi poniżej 4%: Roczny wskaźnik CPI w Australii spadł w czerwcu do 3,8% r/r z 4,0% w maju, a w ujęciu miesięcznym obniżył się o 0,1%. W drugim kwartale inflacja wyhamowała do 0,6% k/k (4,0% r/r) wobec 1,4% k/k w Q1. Kluczowa dla RBA ucięta średnia (trimmed mean) wyniosła 3,6% r/r (0,8% k/k), spadając poniżej prognoz banku centralnego (3,8%).

Tańsze paliwo ratuje odczyt: Głównym czynnikiem łagodzącym był spadek cen paliw o blisko 11% w czerwcu, co przełożyło się na dezinflację w transporcie i w towarach. Z drugiej strony, mocno ciążył sektor mieszkaniowy (+6,8% r/r), gdzie koszty budowy nowych domów skoczyły o 5,8% r/r ze względu na droższe materiały i pracę. Ponadto inflacja usług przyspieszyła do 4,0% r/r, wskazując na wciąż obecną, wewnętrzną presję cenową w gospodarce.

Rynek wymazuje oczekiwania wobec wyższych stóp: implikowane przez rynek swapów prawdopodobieństwo sierpniowej podwyżki stóp w Australii spadło do zera. Oczekiwania spadły jednak niezależnie od horyzontu czasowego. Stopy procentowe w Australii są aktualnie najwyższej wśród wszystkich gospodarek G10 (4,35%). Ostatnia podwyżka miała miejsce w maju, natomiast kolejne miesiące przyniosły gołębie sygnały ze strony szefowej RBA, która sygnalizowała, że obecny poziom stóp jest dobrym miejscem, aby złapać oddech.

Rynek nie widzi już żadnej pełnej podwyżki stóp procentowych w Australii aż do marca 2027 roku. Wyceny z zeszłego tygodnia wskazywały z niemal pewnością na ruch w lutym (niebieska linia), natomiast aktualnie zbliżamy się do płaskiej krzywej sprzed miesiąca, sygnalizującą pauzę przy ówczesnych nadziejach na koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Źródło: XTB Research.