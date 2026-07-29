  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:04 · 29 lipca 2026

Wykres dnia: AUDUSD spada za inflacją! Jastrząb składa skrzydła?

Aleksander Jabłoński
·

Quant Analyst

Dolar australijski osuwa się dzisiaj względem wszystkich walut G10 w reakcji na niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI w Australii (AUDUSD, AUDNZD: -0,3%). Zarówno najświeższy odczyt za czerwiec oraz pełny raport za II kwartał zeszły poniżej 4%, zwracając Rezerwie Banku Australii (RBA) pierwsze owoce miesięcy agresywnych podwyżek stóp procentowych.

Analiza techniczna: AUDUSD (D1)

AUDUSD testuje kluczowe poziomy w obliczu nasilającej się presji podażowej. Obrona zniesień 50,0% oraz 61,8% Fibonacciego jest niezbędna, aby zapobiec głębszemu spadkowi w rejon 0,6900. Zejście poniżej żółtej strefy buforowej (0,68800-0,69000) oznaczałoby zdecydowany powrót trendu spadkowego, który potencjalnie zaostrzyłby dalszy spadek inflacji w Australii. RSI pozostaje wciąż blisko neutralnego poziomu 50 punktów, co wciąż daje przestrzeń na presję ze stronę niedźwiedzi.

Jedyną nadzieją dla byków pozostaje bardzo gołębi sygnał ze strony Fed oraz powrót kursu powyżej średniej EMA100 (ciemny fiolet). Scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu na silny rynek pracy w USA (stabilne bezrobocie, rekordowo niski poziom wniosków o zasiłek), rosnące wskaźniki PMI oraz bezkompromisowe nastawienie Warsha wobec inflacji powyżej celu.

 

Źródło: xStation5

 

Co kształtuje dzisiaj spadki na AUDUSD?

  • Inflacja schodzi poniżej 4%: Roczny wskaźnik CPI w Australii spadł w czerwcu do 3,8% r/r z 4,0% w maju, a w ujęciu miesięcznym obniżył się o 0,1%. W drugim kwartale inflacja wyhamowała do 0,6% k/k (4,0% r/r) wobec 1,4% k/k w Q1. Kluczowa dla RBA ucięta średnia (trimmed mean) wyniosła 3,6% r/r (0,8% k/k), spadając poniżej  prognoz banku centralnego (3,8%).

  • Tańsze paliwo ratuje odczyt: Głównym czynnikiem łagodzącym był spadek cen paliw o blisko 11% w czerwcu, co przełożyło się na dezinflację w transporcie i w towarach. Z drugiej strony, mocno ciążył sektor mieszkaniowy (+6,8% r/r), gdzie koszty budowy nowych domów skoczyły o 5,8% r/r ze względu na droższe materiały i pracę. Ponadto inflacja usług przyspieszyła do 4,0% r/r, wskazując na wciąż obecną, wewnętrzną presję cenową w gospodarce.

  • Rynek wymazuje oczekiwania wobec wyższych stóp: implikowane przez rynek swapów prawdopodobieństwo sierpniowej podwyżki stóp w Australii spadło do zera. Oczekiwania spadły jednak niezależnie od horyzontu czasowego. Stopy procentowe w Australii są aktualnie najwyższej wśród wszystkich gospodarek G10 (4,35%). Ostatnia podwyżka miała miejsce w maju, natomiast kolejne miesiące przyniosły gołębie sygnały ze strony szefowej RBA, która sygnalizowała, że obecny poziom stóp jest dobrym miejscem, aby złapać oddech.

Rynek nie widzi już żadnej pełnej podwyżki stóp procentowych w Australii aż do marca 2027 roku. Wyceny z zeszłego tygodnia wskazywały z niemal pewnością na ruch w lutym (niebieska linia), natomiast aktualnie zbliżamy się do płaskiej krzywej sprzed miesiąca, sygnalizującą pauzę przy ówczesnych nadziejach na koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Źródło: XTB Research.

Aleksander Jabłoński

Quant Analyst

Aleksander Jabłoński has been a financial market analyst at XTB since 2024, specializing in macroeconomics and the analysis of currency and bond markets. He regularly provides commentary on key economic data, central bank policies, and their impact on G10 currencies and stock markets in Europe and the US. His analyses and recommendations incorporate factors such as options market positioning, implied swap rates, yield curve dynamics, and credit and bond spreads, combining a quantitative approach (data analysis, econometrics, machine learning) with an assessment of market sentiment and fundamentals. He is a graduate of the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw (Informatics and Econometrics) and the Sorbonne in Paris (Quantitative Finance).

Przejdź do eksperta 
29 lipca 2026, 10:06

⏰Decydująca sesja dla akcji i dolara
29 lipca 2026, 09:10

Komentarz walutowy – strach przed inflacją czy rynkami?
29 lipca 2026, 08:32

Kalendarz ekonomiczny: Wszystko na raz! Decyzja Fed i raporty Big Techów przetestują inwestorów (29.07.2026)
29 lipca 2026, 07:58

Nasdaq nad przepaścią czy wielką szansą? | Bliżej Rynków, 29.07.2026

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Forex