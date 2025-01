Delta Air Lines przebija oczekiwania w 4Q i przewiduje mocny wzrost w 2025 r. na fali popytu na podróże premium 📊

Delta Air Lines Inc. (DAL) opublikowa艂a dzi艣 przed otwarciem rynku raport z wynikami za IV kwarta艂 2024 roku. Akcje sp贸艂ki wzros艂y o 6% w handlu przed sesj膮, ze wzgl臋du na przebicie oczekiwania analityk贸w, co by艂o nap臋dzane silnym popytem na podr贸偶e mi臋dzynarodowe i korporacyjne. Wyniki te odzwierciedlaj膮 zaufanie inwestor贸w do perspektyw wzrostu przewo藕nika, szczeg贸lnie w segmentach podr贸偶y premium. Delta odnotowa艂a pozytywne zaskoczenie m.in. zyskiem na akcj臋 (EPS) kt贸ry okaza艂 si臋 wy偶szy od prognoz o 5,1%.

Delta przedstawi艂a mocne wyniki za IV kwarta艂, z wyra藕nym wzrostem w segmentach podr贸偶y mi臋dzynarodowych i korporacyjnych. Strategia produkt贸w premium nadal zyskuje na dynamice. Sp贸艂ka odnotowa艂a wzrost sprzeda偶y podr贸偶y korporacyjnych oraz znacz膮cy wzrost przychod贸w z partnerstwa z American Express.

Wyniki Delty za IV kwarta艂 2024:

Przychody : 14,44 mld USD vs 14,16 mld USD prognozowane (+5,7% r/r)

: 14,44 mld USD vs 14,16 mld USD prognozowane (+5,7% r/r) Skorygowany EPS : 1,85 USD vs 1,76 USD prognozowane (1,28 USD r/r)

: 1,85 USD vs 1,76 USD prognozowane (1,28 USD r/r) Przychody pasa偶erskie : 12,82 mld USD (+5,3% r/r)

: 12,82 mld USD (+5,3% r/r) Przychody z cargo : 249 mln USD (+32% r/r)

: 249 mln USD (+32% r/r) Skorygowany zysk netto : 1,20 mld USD (+46% r/r)

: 1,20 mld USD (+46% r/r) Wsp贸艂czynnik ob艂o偶enia miejsc: 84% (bez zmian r/r)

Wyniki wobec oczekiwa艅. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

Wyniki segment贸w:

Sprzeda偶 podr贸偶y korporacyjnych : +10% r/r (nap臋dzana przez sektor technologiczny i finansowy)

: +10% r/r (nap臋dzana przez sektor technologiczny i finansowy) Przychody z podr贸偶y mi臋dzynarodowych : +6% r/r

: +6% r/r Przychody z miejsc premium : Wzrost o 6 punkt贸w procentowych przewy偶szaj膮cy segment g艂贸wny

: Wzrost o 6 punkt贸w procentowych przewy偶szaj膮cy segment g艂贸wny Przychody z partnerstwa z American Express : 2 mld USD (+14% r/r)

: 2 mld USD (+14% r/r) Dost臋pne miejsca na mil臋 (ASM): 72,04 mld (+5,2% r/r)

Zaktualizowane prognozy na I kwarta艂 i ca艂y rok 2025:

Wzrost przychod贸w w I kwartale: oczekiwany na poziomie 7%-9% r/r

Prognoza EPS na I kwarta艂: 0,70-1,00 USD

Mar偶a operacyjna w I kwartale: oczekiwane 6%-8%

EPS na ca艂y rok 2025: przewidywane powy偶ej 7,35 USD

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: prognozowane powy偶ej 4 mld USD w 2025 r.

Podzia艂 zysk贸w dla pracownik贸w: 1,4 mld USD do wyp艂aty w lutym

Delta, jako pierwsza z g艂贸wnych ameryka艅skich linii lotniczych publikuj膮ca wyniki w tym sezonie, korzysta z korzystnych warunk贸w rynkowych na pocz膮tku 2025 roku. CEO Ed Bastian zauwa偶y艂, 偶e r贸wnowaga mi臋dzy poda偶膮 a popytem jest "najlepsza, jak膮 pami臋tam." Strategiczne skupienie sp贸艂ki na produktach premium wydaje si臋 by膰 trafione w czasie, poniewa偶 oko艂o 85% nowych miejsc planowanych na 2025 rok b臋dzie obejmowa膰 ofert臋 premium, szczeg贸lnie ukierunkowan膮 na podr贸偶uj膮cych milenials贸w, kt贸rzy zwi臋kszaj膮 wydatki na podr贸偶e lotnicze.

Pomimo sezonowych korekt cen bilet贸w na pocz膮tku roku, ceny krajowe pozostaj膮 o oko艂o 12% wy偶sze ni偶 w ubieg艂ym roku, wed艂ug danych Hopper Inc., co sugeruje dalsz膮 si艂臋 cenow膮 przynajmniej do po艂owy 2025 roku.

Akcje Delty odnotowa艂y imponuj膮ce wyniki w ostatnim roku, rosn膮c o 46% w por贸wnaniu z 24% wzrostem indeksu S&P 500. To wyra藕nie pokazuje zaufanie inwestor贸w do strategii premium linii lotniczej i jej zdolno艣ci do wykorzystania silnych trend贸w popytowych w bran偶y.

Cena akcji w handlu przed sesj膮 zbli偶a si臋 do listopadowego maksimum na poziomie 65,87 USD, kluczowego poziomu, kt贸ry pokrywa si臋 z luk膮 wzrostow膮 z grudnia, kiedy cena wzros艂a o 2% na otwarciu. RSI wskazuje na bycz膮 dywergencj臋, podczas gdy MACD jest bliski byczego przeci臋cia, co sugeruje potencjalny dalszy wzrost, je艣li op贸r zostanie prze艂amany. 殴r贸d艂o: xStation