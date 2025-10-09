Delta Airlines - cena akcji podrywa się do lotu po wynikach✈️

Delta Airlines opublikowała dziś przed rozpoczęciem sesji swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Inwestorzy zareagowali entuzjastycznie, w handlu przedsesyjnym akcje przewoźnika wzrosły o ponad 6%.

Spółka pokazała bardzo solidne wyniki, przebijając rynkowe oczekiwania zarówno pod względem zysku na akcję (1.71 vs 1.53), jak i przychodów (15.20B vs 15.04B).

Delta zwiększyła zysk operacyjny do 1,7 miliarda dolarów, co odpowiada 10-procentowej marży operacyjnej. Jest to wynik imponujący w kontekście branży i skali przewoźnika. Jednocześnie przewoźnik kontynuuje trend wzrostu przychodów operacyjnych przy jednoczesnym obniżaniu poziomu zadłużenia, co poprawia strukturę bilansu i wzmacnia pozycję finansową firmy.

Na uwagę zasługuje również struktura przychodów, którą pochwaliła się firma. Aż 60% wpływów generują klienci segmentu premium. To grupa szczególnie cenna dla spółki, ponieważ charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na wahania koniunktury oraz pozwala na uzyskiwanie wyższej marży.

Wyniki Delty mają także wymiar makroekonomiczny. Stanowią swoisty papierek lakmusowy kondycji amerykańskiego konsumenta oraz popytu biznesowego. W obliczu ograniczonej transparentności danych gospodarczych, wynikającej z trwającego częściowego zamknięcia rządu USA, dane przewoźnika dostarczają cennych wskazówek dotyczących bieżącej aktywności ekonomicznej i siły popytu w sektorze usług premium.

Biorąc pod uwagę imponujące rezultaty finansowe, sukcesy operacyjne oraz wyjątkowo silną sieć połączeń, Delta Airlines pozostaje jednym z najlepiej zarządzanych przewoźników na rynku.

W połączeniu z konsekwentną polityką dywidendową i poprawą struktury bilansu, rynek zdaje się wyceniać dalsze wzrosty wartości spółki, widząc w niej stabilnego beneficjenta ożywienia w globalnych podróżach lotniczych.

DAL.US (D1)



Źródło: Xstation

Z technicznego punktu widzenia kurs Delta Airlines znajduje się obecnie w okolicach 60 dolarów, co plasuje go w szerokim przedziale konsolidacji obserwowanym w ostatnich miesiącach. Aby kupujący mogli decydująco przejąć inicjatywę, konieczne będzie wybicie kluczowego oporu w rejonie 63 dolarów, który pokrywa się z poziomem zniesienia FIBO 23.6. Przełamanie tego pułapu mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów i potencjalnego ustanowienia nowego historycznego maksimum w rejonie powyżej 70 dolarów. Z kolei utrzymująca się słabość strony popytowej i ewentualne przebicie wsparcia w pobliżu 55 dolarów, zbiegającego się z poziomem FIBO 50, mogłoby sprowokować dalszą przecenę w kierunku ostatnich minimów w okolicach 50 dolarów, gdzie w przeszłości pojawiał się popyt instytucjonalny.