PULS GPW: Duże wzrosty na małym wolumenie

Wtorkowa sesja na Warszawskim parkiecie przebiega w pozytywnych nastrojach, co wpisuje się w szerszy sentyment na rynku Europejskim. Obrót pozostaje znacznie obniżony w wyniku bliskości sezonu świątecznego.

Indeks WIG20 osiąga kolejny lokalny szczyt i rośnie w okolicach południa o ok. 1%.

Dane Makroekonomiczne:

Instytut BIEC opublikował swój indeks oczekiwanych warunków gospodarczych. Odczyt wskazał 170.7, rosnąć minimalnie względem poprzedniego odczytu. Jest to 6 z rzędu odczyt wzrostowy indeksu.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs zdecydowanie wybił się powyżej ostatnich szczytów i obecnie znalazł się w okolicy 3212 punktów. Momentum wzrostowe pozostaje bardzo silne jednak kurs wyraźnie zaczyna utrzymywać się górnych granicach długoterminowego kanału trendu. Biorąc pod uwagę znacznie podwyższony RSI - może to zwiastować korektę.

Wiadomości ze spółek: