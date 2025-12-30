PULS GPW: Duże wzrosty na małym wolumenie

- Rząd ponownie ratuje spółki górnicze — teraz również te prywatne
- Hyundai pozywa Grupę Azoty
- CD Projekt sprzedaje GOG
- PZU ma nowego prezesa
Wtorkowa sesja na Warszawskim parkiecie przebiega w pozytywnych nastrojach, co wpisuje się w szerszy sentyment na rynku Europejskim. Obrót pozostaje znacznie obniżony w wyniku bliskości sezonu świątecznego.
Indeks WIG20 osiąga kolejny lokalny szczyt i rośnie w okolicach południa o ok. 1%.
Dane Makroekonomiczne:
Instytut BIEC opublikował swój indeks oczekiwanych warunków gospodarczych. Odczyt wskazał 170.7, rosnąć minimalnie względem poprzedniego odczytu. Jest to 6 z rzędu odczyt wzrostowy indeksu.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Kurs zdecydowanie wybił się powyżej ostatnich szczytów i obecnie znalazł się w okolicy 3212 punktów. Momentum wzrostowe pozostaje bardzo silne jednak kurs wyraźnie zaczyna utrzymywać się górnych granicach długoterminowego kanału trendu. Biorąc pod uwagę znacznie podwyższony RSI - może to zwiastować korektę.
Wiadomości ze spółek:
- CD Projekt (CDR.PL) - Spółka sprzedała Michałowi Kicińskiemu 100% udziałów swojego sklepu “GOG” za 90,69 mln złotych.
- Grupa Azoty (ATT.PL) - Hundai Engineering złożył pozew o odszkodowania dotyczący spółki Grupa Azoty Polyolefins, dotyczący nieudanej inicjatywy “Polimery Police”. Akcje Grupy rosną o 1%.
- PKP Cargo (PKP.PL) - Spółka obniża swój kapitał zakładowy o 2,19 mld złotych w celu pokrycia strat za rok 2024.
- PZU (PZU.PL) - KNF udziela zgody na mianowanie Bogdana Benczaka na nowego prezesa PZU. Akcje spółki rosną o ponad 1%.
- Budimex (BDX.PL) - Spółka budowlana otrzymuje negatywną rekomendacje od banku inwestycyjnego.
- Bumech (BMC.PL) - Rząd osiągał porozumienie z górnikami z kopalni PG Silesia. Rząd ma zagwarantować pracownikom spółki rozszerzenie ochrony z tytułu ustawy górniczej, również na spółki prywatne jaką jest Silesia. Samą kopalnię w dzierżawę weźmie spółka Bumech. Wyceny spółki rosną o ok. 11%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.