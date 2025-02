Dezinflacja w strefie euro postępuje zgodnie z oczekiwaniami, ale ryzyko krótkoterminowego odbicia jest ciągle realne - Minutki EBC 💡

W艂a艣nie opublikowane zosta艂y Minutki EBC z ostatniego posiedzenia banku centralnego, kiedy to zosta艂y obni偶one stopy procentowe o 25 punkt贸w bazowych. Zapis raportu wskazuje, 偶e proces dezinflacyjny w strefie euro post臋puje zgodnie z oczekiwaniami EBC, chocia偶 w kr贸tkim terminie odczyty mog膮 pozostawa膰 na nieco wy偶szych poziomach.聽

Co jednak ciekawe, bankierzy zaznaczaj膮, 偶e wraz ze zbli偶aniem si臋 do stopy neutralnej, tempo dalszych luzowa艅 polityki monetarnej musi by膰 ostro偶nie analizowane. Stanowi to nieco jastrz臋bi komentarz wobec ostatniej decyzji. EBC komunikuje, 偶e zbli偶amy si臋 do strefy, kiedy to nie b臋dzie mo偶na powiedzie膰, 偶e stopy s膮 na restrykcyjnych poziomach.

W przysz艂ym tygodniu EBC podejmie kolejn膮 decyzj臋 w sprawie st贸p i powszechnie uwa偶a si臋, 偶e przyniesie ona obni偶k臋 stopy referencyjnej o 25 punkt贸w.聽

Euro nieznacznie zyskuje do dolara ameryka艅skie po odczycie Minutes. 殴r贸d艂o: xStation聽