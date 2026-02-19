Dlaczego czekolada jest taka DROGA❓🍫

- Przez ostatnie lata rynek kakao przypominał prawdziwy rollercoaster 🎢 Ceny wystrzeliły do poziomów, których nie przewidziałby niemal żaden analityk. W pewnym momencie tona kakao była droższa niż tona miedzi! 🍫💰Bańka jednak pękła, a ceny spadły o 60-70% 📉 A mimo to… na sklepowych półkach czekolada wciąż kosztuje najwięcej w historii.
Skąd ten paradoks? 🤔 W najnowszym materiale wyjaśnia to nasz Analityk rynku surowców, Michał Stajniak.
🎥 Zobacz materiał:
🔎 I dowiedz się:
• Co doprowadziło do gwałtownego spadku cen kakao?
• Dlaczego mimo spadku cen surowca czekolada wciąż jest tak droga?
• Kiedy realnie możemy spodziewać się spadku cen czekolady? 🍫
