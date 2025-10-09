Dolar najsilniejszy od 2 miesięcy💲📈 Brak danych w USA tłumi niedźwiedzi trend

Indeks dolara zyskuje czwartą sesję z rzędu (USDIDX: +0,6%), wznosząc się na najwyższy od 2 miesięcy poziom.

Kurs wybił się powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100, ciemny fiolet), która w zdominowanym przez niepewność handlową marcu rozpoczęła najsilniejszy od 2022 roku trend spadkowy na pierwszej walucie świata. Presja na USDIDX zaczęła stabilizować się po tym, jak kurs wybił w czerwcu 3-letni dołek, jednak trwałe odwrócenie trendu jest raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę kierunek polityki monetarnej w USA, która wciąż może stać się bardziej gołębia.

Źródło: xStation5

Rynek swapów daje obecnie 75% szans na dwie obniżki stóp procentowych w USA przed końcem 2025 roku, język Fed jest wciąż zachowawczy i podkreślający podwójne ryzyko (możliwy wzrost i inflacji, i bezrobocia), a na horyzoncie jest koniec kadencji Jerome’a Powella. Nawet jeżeli Fed przerwał już trwającą od grudnia 2024 pauzę w luzowaniu, to do realnie gołębiego zwrotu na ten moment nie doszło.

Wyceny kolejnych obniżek stóp procentowych w USA na rynku Futures. Źródło: Bloomberg Finance LP

Paradoksalnie, dolar zyskuje w obliczu braku publikacji wielu danych ekonomicznych (dzisiaj nie poznaliśmy m.in. cotygodniowej liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych), który zwraca uwagę inwestorów w stronę “reszty świata”, przede wszystkim w stronę pogrążonej w chaosie politycznym Francji. Nic dziwnego zatem, że euro jest jednym z największych przegranych nowej, byczej narracji na dolarze. W ciągu trwającego tygodnia wspólna waluta zdążyła osłabić się ok 1,5% względem USD, pretendując do największego tygodniowego spadku od listopada 2024.

Źródło: xStation5



