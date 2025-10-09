Podsumowanie dnia: Wall Street cofa się ze złotem z historycznych szczytów, dolar najsilniejszy od 2 miesięcy (09.10.2025)

Najważniejsze wnioski Indeksy odnotowują korektę po obu stronach Atlantyku (US500, EU50: -0,6%).

Złoto odnotowuje największą korektę od czerwca. Tracą też inne metale szlachetne.

USDIDX zyskuje 4 sesję z rzędu.

Indeksy na Wall Street odnotowują korektę wraz z tym jak euforia na złocie znalazła sufit. Stres na rynku generuje również brak publikacji kolejnych danych dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, kluczowych z perspektywy decyzji Fed. Najwięcej traci indeks małych spółek Russell 2000 ( US2000: -0,95% ), następnie Nasdaq ( US100: -0,7% ), DJIA ( US30: -0,65% ) oraz S&P 500 ( US500: -0,6% ).

Zdaniem gubernatora Fed Michaela Barra bank centralny powinien ostrożnie podchodzić do obniżek ze względu na utrzymujące się ryzyko inflacji. Barr dodał, że presja cenowa w usługach w pewnym stopniu zależy od wysokich wycen na Wall Street.

Pomimo umiarkowanie dobrego startu sesji, indeksy w Europie przeszły do defensywy ( EU50: -0,6% ). Najwięcej stracił włoski FTSE MIB ( ITA40: -1,7% ), łagodniejsze spadki odnotował brytyjski FTSE 100 ( UK100: -0,5% ), hiszpański IBX35 ( SPA35: -0,5% ) czy francuski CAC40 ( FRA40: -0,25% ). DE40 na płasko.

WIG20 zamknął sesję delikatnie pod kreską (-0,13%). Wśród blue chipów najwięcej zyskały akcje Pepco (+1,85%) i KGHM (+1,6%), natomiast najgorzej wypadł CD Projekt i LPP (po -1,4%).

Rynek metali szlachetnych ma za sobą bardzo zmienną sesję. W połowie dnia srebro osiągnęło nowy szczyt wszech czasów, tj. 50 dolarów za uncję. Niemniej pod koniec dnia sentyment wyraźnie się pogorszył i ceny kontraktów odnotowują szeroką korektę: złoto traci 2% do 3960 USD za uncję , platyna 2,45%, a pallad 2,8%. Srebro aktualnie na płasko (48,90 USD za uncję).

Na rynku FX obserwujemy kontynuację byczego sentymentu na dolarze (USDIDX: +0,6%), który wzbił się na 2-miesięczne maksimum. Waluty nordyckie są dzisiaj najsłabszymi wśród walut G10 ( USDNOK : +1,1%, USDSEK : +1,2% ), tracąc dodatkowo na fali spadków na ropie. Chiński juan jako jeden z nielicznych umacnia się względem dolara ( USDCNH: -0,2% ). EURUSD traci 0,55% do 1,156.

Słabnący apetyt na ryzyko nie służy rynkowi kryptowalut, a przeceny obserwujemy na prawie wszystkich tokenach. Bitcoin traci 2,3% do ok. 120 600 USD, Ethereum osuwa się 4,6% do ok. 4320 USD, a pod jeszcze większą presją znajdują się mniejsze tokeny.

Akcji Ferrari, lidera rynku superaut i symbol włoskiego rzemiosła, traci ponad 15% po rozczarowujących wynikach finansowych i nieobiecujących perspektywach na kolejne kwartały.

Delta Airlines, jedna z głównych amerykańskich linii lotniczych, opublikowała bardzo dobry raport półroczny. Spółka pobiła oczekiwania rynku i wykazała wysoką marże operacyjną. Kurs rośnie o ponad 4%.

Chiny w ramach eskalacji wojny handlowej wprowadziły szereg nowych restrykcji dotyczących metali ziem rzadkich. Wspiera to wyceny spółek wydobywczych, ale może negatywnie wpłynąć na producentów mikro przewodników, elektroniki i uzbrojenia.

Perspektywa zakończenia lub znacznej deeskalacji obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie wywiera presję na cenach ropy. Kontrakty na brent i WTI tracą ok. 1,5%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.