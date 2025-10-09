Analiza techniczna EURAUD (09.10.2025)

- Jak wygląda analiza techniczna na EURAUD?
- Jak wygląda analiza techniczna na EURAUD?
Notowania pary walutowej EURAUD od 24 września poruszają się w tendencji spadkowej. Patrząc na interwał H1, kurs pozostaje w kanale spadkowym, a także poniżej średniej kroczącej 100-okresowej, która została zaznaczona czerwoną linią na poniższym wykresie.Dziś cena zdołała przetestować dołki z września, jednak wybicie nie okazało się trwałe, przez co doszło do dynamicznej korekty wzrostowej. Jeżeli korekta w górę miałaby się przedłużyć, to jako kluczowy opór należy traktować okolice górnego ograniczenia układu 1:1, który został zaznaczony zielonym prostokątem. W tym rejonie przebiega również górne ograniczenie kanału oraz średnia z ostatnich 100 okresów – są to okolice poziomu 1,7694.Gdyby poziom ten został przebity, wówczas pojawiłaby się szansa na zmianę trendu na wzrostowy. W przeciwnym razie, tak długo jak cena utrzymuje się poniżej wskazanego poziomu, możliwe są dalsze spadki. Jeżeli ruch w dół faktycznie będzie kontynuowany i cena trwale wybije poziom 1,7590, wówczas spadki mogą się przedłużyć w kierunku mierzeń zewnętrznych Fibonacciego – odpowiednio 127,2% oraz 161,8%.
EUR/AUD – interwał H1 | Źródło: xStation 5
