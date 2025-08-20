📌 Dolar stabilny przed minutkami Fed

Protokół ujawni nowe podziały przed Jackson Hole❓

Indeks dolara utrwala swoją konsolidację w okolicach 98 przy poziomie 61.8% zniesienia Fibonacciego na kilka godzin przed publikacją minutek z ostatniego posiedzenia FOMC. Rynek zdaje się łapać oddech przed piątkowym wystąpieniem szefa Fed Jerome’a Powella, które może wyznaczyć wyraźny pivot dla polityki monetarnej w USA, a tym samym – dla dolara.

Źródło: xStation5

Najważniejsze informacje z ostatniego FOMC:

Lipcowe posiedzenie przyniosło pierwszy od lat sprzeciw ze strony dwóch gubernatorów, Waller i Bowman, którzy w przeciwieństwie do reszty FOMC głosowali za obniżką stóp o 25 pb.

Podczas swojej konferencji Jeromme Powell dał wyraźnie jastrzębie sygnały. Wybiły się przede wszystkim słowa, że Fed aktualnie przymyka oko na inflację nie podnosząc stóp procentowych w obliczu wciąż realizującego się transferu kosztów ceł na konsumentów.

Kluczowym dla polityki monetarnej pozostają dane z wciąż stabilnego rynku pracy, a stopa bezrobocia ma być aktualnie najważniejszym wskaźnikiem, który będzie kształtował decyzje ws. stóp procentowych.

Protokół może dostarczyć więcej szczegółów na temat tego, jak członkowie FOMC widzą najważniejsze zmienne ekonomiczne (inflacja, bezrobocie, NFP) oraz ujawnić preferencje oraz podziały względem wizji poziomu stóp w USA.

Mimo jastrzębiego wydźwięku konferencji po ostatniej decyzji, FOMC jest wyraźnie podzielone w kwestii dalszego luzowania. Lipcowe posiedzenie zakończyło się rzadko spotykanym wynikiem 9-2, przy czym dwa głosy za obniżką oddali Michelle Bowman oraz Christopher Waller. W swoich ostatnich komentarzach oboje potwierdzili swoje stanowisko. Waller ostrzegł, że Fed w swojej zależności od danych ryzykuje zbytnią reaktywność i spóźnione dostosowanie polityki monetarnej. Z kolei zdaniem Bowman inflacja wynikająca z ceł jest przejściową, przez co kwestie handlowe nie powinny być argumentem do dalszego utrzymywania stóp na podwyższonym poziomie. Co ciekawe, podczas konferencji prasowej Powell podkreślił, że argumenty te pozostają sensowne.

O ile inflacja została dość łagodnie potraktowana podczas ostatniego FOMC, to opublikowane od tej pory dane dot. dynamiki cen mogą zaostrzyć podziały w Fed, a nadchodzące przemówienie Powella może skończyć się nieoczekiwanym pivotem. Wzrost inflacji bazowej oraz nieoczekiwany skok inflacji producenckiej były zdecydowanie negatywną niespodzianką, która już częściowo ostudziła oczekiwania rynków wobec luzowania stóp procentowych. Fed nie powinien zmienić narracji w oparciu o pojedynczą publikację danych, jednak wciąż oddalająca się stabilność cenowa może wybrzmieć w słowach Powella, co oznaczałoby powrót do podwójnego ryzyka inflacji i zbyt słabego rynku pracy.

Obecnie rynek wycenia blisko 83,6% szans na obniżkę o 25 pb. na posiedzeniu 16-17 września, a Trump nadal utrzymuje swoje stanowisko na temat konieczności wznowienia dalszych obniżek stóp procentowych. Waller i Bowman znajdują się obecnie wśród potencjalnych kandydatów na następcę Powella po zakończeniu jego kadencji w maju 2026 roku. Źródło: Bloomberg Finance L.P.





Dolar i rentowności amerykańskich 10-latek pozostają stabilne, natomiast zmienność może powrócić pod koniec tygodnia przy wystąpieniu Powella w Jackson Hole w piątek. Źródło: XTB Research