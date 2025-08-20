Podsumowanie dnia - Kolejny dzień mocnych spadków na indeksach

Minutes FOMC nie doprowadziły do dużych zmian na rynku, choć można je uznać za jastrzębie. Minutes wskazuje, że członkowie Fed bardziej przejmują się inflacją niż rynkiem pracy, choć należy pamiętać, że ostatnie posiedzenie odbyło się przed fatalnymi danymi NFP z lipca. Część członków chciałaby poczekać dłużej na wyklarowanie sytuacji, natomiast większość bardziej troszy się o wskazaną inflację

Dolar minimalnie umocnił się po minutes FOMC, ale prawdziwe zdanie Fed na temat obecnej sytuacji będziemy mogli poznać podczas piątkowego wystąpienia Powella w Jackson Hole

Sytauacja na Wall Street pozostaje wciąż dosyć słaba, z drugim z rzędu bardzo mocnym cofnięciem na indeksach. Kontrakt US100 traci 1,1%, natomiast US500 zniżkuje o 0,65%

DE40 kontynuuje spadki, zniżkując o 0,45%, będąc pod wpływem pogorszenia sentymentu. Sektor zbrojeniowy traci na wartości z powodu obaw o nadchodzące negocjacje pokojowe, które mogą wpłynąć na ograniczenie zamówień.

Sesja azjatycka zakończyła się sporymi wzrostami na Shanghai Composite oraz spadkiem na Nikkei 225 na poziomie 1,5%. PBOC utrzymał zgodnie z oczekiwaniami stopy pożyczkowe 1 roczne oraz 5 letnie na poziomach 3% oraz 3,5%

RBNZ zgodnie z oczekiwaniami obniża stopy procentowe do 3,0% i wysyła gołębi komunikat dla rynku wskazując na kolejne możliwe ruchy, co skuktuje 1% spadkiem kursu w stosunku do dolara. Szef RBNZ Hawkesby wskazał, że czuje się komfortowo z obniżeniem wartości nowozelandzkiego dolara. Warto jednak zauważyć, że dzisiejsza decyzja nie była jednogłośna i za obniżką zagłosowało 4 członków przeciwko 2.

Inflacja CPI z Wielkiej Brytanii wypada mocniej od oczekiwań na poziomie 3,8% r/r przy oczekiwaniu 3,7% r/r oraz przy poprzednim poziomie 3,6% r/r. Inflacja usługowa rośnie aż o 5%. Wyższa inflacja powoduje zmniejszenie się szans na kolejne obniżki stóp procentowych. Funt traci jednak podczas dzisiejszej sesji w stosunku do dolara amerykańskiego

Inflacja w strefie euro ostatecznie wypada na poziomie 2,0%, zgodnie z oczekiwaniami i wstępnym odczytem. W ujęciu miesięcznym mamy brak zmian.

Donald Trump wezwał Cook z Fed do rezygnacji ze swojego stanowiska ze względu na ostatnie domniemane zarzuty dotyczące oszustwa nieruchomościowego. Jeśli Cook faktycznie by zrezygnowała, wtedy Trump mógłby wybrać kolejną osobę do Zarządu Fed, która byłaby mu bardziej przychylna

Ropa naftowa próbuje odbijać podczas dzisiejszej sesji. Zapasy ropy wg DOE spadły mocno o 6 mln brk, przy oczekiwaniu spadku o 0,8 mln brk. Zapasy benzyny spadły o 2,7 mln brk przy oczekiwaniu spadku o 0,3 mln brk. Z drugiej strony zapasy destylatów wzrosły o 2,3 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 1,5 mln brk

Wyniki Target i Lowe wypadły dosyć mieszanie. Wyniki Target, choć lepsze od oczekiwań, pokazują dalsze problemy z przyrostem sprzedaży. Spółka traci dzisiaj ponad 7%. Lowe zyskuje po wynikach 0,5%, co jest jednak ograniczeniem wzrostów z początku sesji

Akcje Estee Lauder spadają po publikacji pesymistycznych prognoz zysku za rok 2025. Firma wskazała na utrzymujące się wyzwania związane ze słabym popytem na kluczowych rynkach.