Dollar General - Dwucyfrowe wzrosty po wynikach

Przychody spadły w tym kwartale do 10,60 mld dolarów, co okazało się zgodne z konsensusem. Rok do roku, spółka wciąż notuje zauważalny wzrost.

Gdzie wyniki błyszczą najjaśniej to rentowność, EPS osiągnął poziom 1,28 dolarów, co pobiło oczekiwania rynku o ponad 30%.

Sprzedaż LfL wzrosła o 4%

Marża brutto w górę do aż 29,9% co stanowi wzrost o 1% rok do roku

Nominalnie zysk netto wzrósł o aż 43,8% rok do roku, wynosząc 282,7 mld dolarów

Dollar General, jeden z liderów sektora detalistów w USA opublikował wyniki za trzeci kwartał 2025 roku. Mimo (lub może dzięki) ponurej atmosfery na rynku pracy i wśród konsumentów, siec sklepów opublikowała bardzo dobre wyniki, co odbiło się bardzo dużymi wzrostami. Pod koniec sesji spółka rośnie aż 12%.

Zarząd pochwalił się otwarciem 196 nowych sklepów, modernizacji 1100 już istniejących oraz zapowiedział dywidendę na poziomie 0,59 dolarów. Zarząd zapowiedział, że w przyszłym roku chce utrzymać tempo i osiągnąć wzrost sprzedaży netto na poziomie 4,7-4,9 procent co jest wzrostem z poprzedniego, prognozowanego poziomu 4,3-4,8.

Inwestorzy niepozornej spółki wydają się na granicy euforii. Spółka zaprezentowała bardzo dobre wyniki i jeszcze lepsze prognozy mimo obaw rynku o kondycje amerykańskiego konsumenta. Obawy o rynek pracy i konsumenta lub szeroko pojętą recesje mogą jednak zacząć działać na korzyść spółek takich jak Dollar General. Sklep należy do segmentu budżetowego. W czasach słabej koniunktury sklepy takie nie tracą klientów czy przychodów, bo ich klienci nie mają o co ograniczać swojej konsumpcji, natomiast zyskują one nowych klientów, którzy w lepszych czasach jedliby w restauracjach lub kupowali lepsze produkty w droższych sklepach.

DG.US (D1)

Źródło: xStation5