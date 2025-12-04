Dollar General - Dwucyfrowe wzrosty po wynikach

- Przychody spadły w tym kwartale do 10,60 mld dolarów, co okazało się zgodne z konsensusem. Rok do roku, spółka wciąż notuje zauważalny wzrost.
- Gdzie wyniki błyszczą najjaśniej to rentowność, EPS osiągnął poziom 1,28 dolarów, co pobiło oczekiwania rynku o ponad 30%.
- Sprzedaż LfL wzrosła o 4%
- Marża brutto w górę do aż 29,9% co stanowi wzrost o 1% rok do roku
- Nominalnie zysk netto wzrósł o aż 43,8% rok do roku, wynosząc 282,7 mld dolarów
Zarząd pochwalił się otwarciem 196 nowych sklepów, modernizacji 1100 już istniejących oraz zapowiedział dywidendę na poziomie 0,59 dolarów. Zarząd zapowiedział, że w przyszłym roku chce utrzymać tempo i osiągnąć wzrost sprzedaży netto na poziomie 4,7-4,9 procent co jest wzrostem z poprzedniego, prognozowanego poziomu 4,3-4,8.
Inwestorzy niepozornej spółki wydają się na granicy euforii. Spółka zaprezentowała bardzo dobre wyniki i jeszcze lepsze prognozy mimo obaw rynku o kondycje amerykańskiego konsumenta. Obawy o rynek pracy i konsumenta lub szeroko pojętą recesje mogą jednak zacząć działać na korzyść spółek takich jak Dollar General. Sklep należy do segmentu budżetowego. W czasach słabej koniunktury sklepy takie nie tracą klientów czy przychodów, bo ich klienci nie mają o co ograniczać swojej konsumpcji, natomiast zyskują one nowych klientów, którzy w lepszych czasach jedliby w restauracjach lub kupowali lepsze produkty w droższych sklepach.
DG.US (D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.