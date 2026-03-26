📌Donald Trump ponownie grozi Iranowi. Teheran chce podpisać uwowę?

Donald Trump za pośrednictwem Truth Social poinformował, że Iran bardzo chce podpisać umowę ze Stanami Zjednoczonymi, choć publicznie pokazuje się w świetle 'twardych negocjatorów'. Ponowił też groźbę ukarania Teheranu, jeśli ten nie zawrze umowy na amerykańskich warunkach - nim będzie za późno: "The Iranian negotiators are very different and “strange.” They are “begging” us to make a deal, which they should be doing since they have been militarily obliterated, with zero chance of a comeback, and yet they publicly state that they are only “looking at our proposal.” WRONG!!! They better get serious soon, before it is too late, because once that happens, there is NO TURNING BACK, and it won’t be pretty! President DJT". Nastroje rynków są dziś wyraźnie słabsze, a inwestorzy wyceniają ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wcześniej także portal Axios informował o tym, że Stany Zjednoczone są na etapie analiz strategii finalnego uderzenia na Iran m.in. masowych uderzeń z powietrza w różne cele oraz operacji wojskowej na lądzie.
