Podsumowanie dnia: Kupujący nadal dominują rynki mimo chaosu w geopolityce⏰

Główny czynnik kształtujący zmienność

Główną siłą napędową rynków był dziś sektor technologiczny, a konkretnie spektakularne wyniki Della, który podniósł całoroczne prognozy przychodów do 165–169 mld USD przy przychodach z serwerów AI rosnących niemal dziewięciokrotnie rok do roku. Boom na sztuczną inteligencję pchnął w górę cały segment hardware komputerowego (Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%), jednocześnie podważając narrację o "SaaS-apokalipsie", bo wyniki firm takich jak Salesforce (+8,3%), Palantir (+9,3%), SAP (+4%) czy Oracle (+8%) pokazały, że przedsiębiorstwa agresywnie inwestują w oprogramowanie wspomagane przez AI. Rewizja PKB USA w dół miała jeden pozytywny punkt w postaci silnego wzrostu wydatków firm na technologię rzędu 17,2%.

Geopolityka

Głównym wątkiem geopolitycznym był chaotyczny przekaz w sprawie porozumienia USA z Iranem dotyczącego cieśniny Ormuz. Trump ogłosił przez Truth Social zniesienie blokady morskiej Iranu, warunkując ją m.in. rezygnacją z broni nuklearnej i neutralizacją min morskich, jednak irańska agencja Fars News zakwestionowała te słowa, określając je jako "mieszaninę prawdy i kłamstw" i zaprzeczając, jakoby Iran zgodził się na demontaż materiałów nuklearnych. Dyplomatyczna cisza pod koniec piątkowej sesji uspokoiła nastroje i pozwoliła indeksom odrobić straty, a sam Trump zapowiedział, że finalna decyzja zapadnie po naradzie w Situation Room. Równolegle pojawiły się informacje o propozycji USA w ramach renegocjacji USMCA, zakładającej wymóg, by 50% wartości komponentów każdego auta sprzedawanego na preferencyjnych warunkach celnych pochodziło wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych, co wywołało zmienność na akcjach spółek motoryzacyjnych.

Dane makro

Na polu makroekonomicznym uwagę zwróciły trzy istotne publikacje. Po pierwsze, wstępny odczyt inflacji HICP dla Niemiec wyniósł 2,7% rok do roku wobec prognozy 2,8%, a CPI obniżył się do 2,6% wobec oczekiwanych 2,9%, co ma wyraźnie gołębi wydźwięk przed kolejnym posiedzeniem EBC. Po drugie, polska inflacja CPI w maju zaskoczyła mocno w dół, spadając do 3,1% wobec konsensusu na poziomie 3,6%, a w ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,3%, co jest najsilniejszym ruchem od września 2023 roku. Po trzecie, kanadyjski PKB skurczył się o 0,1% w pierwszym kwartale 2026, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 1,5%, co potwierdziło narastające skutki wojen handlowych i otworzyło drogę do kolejnych cięć stóp przez Bank of Canada.

Indeksy

Na Wall Street sesję zdominował Dow Jones Industrial Average z wynikiem +0,8%, wyprzedzając S&P 500 (+0,35%) oraz Nasdaq (+0,3%), natomiast pod kreską znalazły się małe spółki z Russell 2000 (-0,9%), najbardziej wrażliwe na rosnące rentowności obligacji. Europejski Stoxx Europe 600 zyskał 0,5%, a indeks EU50 rósł o około 0,4% z 71% spółek na dziennym plusie i wycenia się zaledwie 1,5% poniżej historycznych szczytów. Na Węgrzech główny indeks BUX wzrósł o 2,4% po informacjach o odblokowania 16,4 mld euro funduszy unijnych przez Komisję Europejską po porozumieniu z nowym premierem Peterem Magyarem.

Akcje

Gwiazdami sesji były przede wszystkim spółki z sektora technologicznego i chmurowego: Dell (+35%), Palantir (+9,13%), CrowdStrike (+8,20%), Palo Alto Networks (+7,32%), Adobe (+6,08%) oraz ARM Holdings (+5,08%), a wśród europejskich wyróżnił się Airbus (+1,95%). Po stronie przegranych dominował sektor odzieżowy (Gap 15% niżej po obniżeniu całorocznych prognoz), SentinelOne (16% niżej po słabych prognozach i zapowiedzi redukcji zatrudnienia o 8%) oraz spółki kosmiczne AST SpaceMobile i Rocket Lab, przecenione po eksplozji rakiety New Glenn Blue Origin na platformie startowej. Wśród europejskich przegranych znalazł się Deutsche Bank, który mimo ogólnie pozytywnego sentymentu stracił 2,29%.

Waluty

Dolar amerykański znalazł się pod presją w związku z doniesieniami o potencjalnym porozumieniu z Iranem i poprawą globalnych nastrojów, z indeksem USD (USDIDX) tracącym 0,11% w okolicach 98,84. Para EURUSD konsoliduje się w strefie 1,1570–1,1760, poniżej kluczowego oporu EMA200, z RSI w okolicach 47 wskazującym na równowagę sił, przy czym wybicie ponad 1,1760 otworzyłoby drogę do 1,19. Forint węgierski umocnił się po informacjach o funduszach UE, a EURHUF spadł o 0,5%, natomiast kanadyjski dolar znalazł się pod silną presją po danych o skurczeniu się PKB, a para USDCAD wyraźnie wzrosła. Polski złoty zareagował skromnie na pozytywny odczyt inflacji, z EURPLN rosnącym o 0,1% do poziomu 4,23.

Surowce

Ropa naftowa była w centrum uwagi za sprawą sprzecznych sygnałów z Bliskiego Wschodu. Brent i WTI traciły ponad 2% po ogłoszeniu przez Trumpa porozumienia z Iranem dotyczącego otwarcia Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20% światowego eksportu ropy, lecz po zaprzeczeniu ze strony Iranu część strat została odrobiona, z WTI notowanym w okolicach 87 USD za baryłkę. Złoto zyskiwało 1,44% i notowane było w okolicach 4560 USD za uncję, co potwierdza dotychczaową odwrotną korelację z wyceną USD, natomiast gaz ziemny rósł 0,42% do 3,32 USD. Srebro pozostawało niemal bez zmian, tracąc zaledwie 0,07%.

Kryptowaluty

Bitcoin testował poziom poniżej 73 000 USD mimo wzrostów na rynkach akcji, potwierdzając sezonową słabość przed sezonem letnim i trudny rok 2026 dla szerszej branży kryptowalut. Kurs BTC zbliżył się do 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej na interwale tygodniowym, a historycznie podobna sytuacja miała miejsce wiosną 2020 roku, w środku bessy 2022 roku oraz w lutym 2026 roku. Dane on-chain z CryptoQuant wskazują na znaczny spadek aktywności zakupowej wielorybów, analogiczny do cyklicznej słabości z wiosny 2022, a powrót poniżej 72 000 USD mógłby otworzyć drogę do testu lokalnych minimów przy 60 000 USD. Dodatkowym negatywnym sygnałem dla branży było zatrzymanie możliwości zawierania transakcji na blockchainie Sui (Mysten Labs) drugi dzień z rzędu.