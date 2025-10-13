Indeksy ograniczają wzrosty po komentarzach Bessenta 🎙️

- Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Stany Zjednoczone „zdecydowanie przeciwstawiły się” chińskim kontrolom eksportowym.
- Potwierdził „intensywną komunikację” i szereg spotkań roboczych z przedstawicielami Pekinu oraz sojusznikami, w tym Indiami.
- Po tych słowach amerykańskie indeksy CFD oddały część wcześniejszych wzrostów — US500 rośnie obecnie o 1,00%.
- Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Stany Zjednoczone „zdecydowanie przeciwstawiły się” chińskim kontrolom eksportowym.
- Potwierdził „intensywną komunikację” i szereg spotkań roboczych z przedstawicielami Pekinu oraz sojusznikami, w tym Indiami.
- Po tych słowach amerykańskie indeksy CFD oddały część wcześniejszych wzrostów — US500 rośnie obecnie o 1,00%.
Optymizm rynkowy nieco osłabł po tym, jak sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że USA „zdecydowanie przeciwstawiły się” nowym chińskim ograniczeniom eksportu. Choć jeszcze żadne zdecydowane działania nie zostały podjęte, to USA pozostawiają sobie możliwość bardziej zdecydowanej reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niemniej jednak Bessent podkreślił ciągły dialog, wsparcie ze strony sojuszników (m.in. Indii) i wiarę w możliwość złagodzenia napięć przed terminem 1 listopada. Inwestorzy odebrali jego ton jako mieszany i studzący wcześniejsze nadzieje na szybkie porozumienie. Wypowiedzi te potwierdziły, że obie strony są wciąż dalekie od deeskalacji, mimo planowanego spotkania Trump–Xi w tym miesiącu.
Bessent dodał również, że zamknięcie amerykańskiego rządu zaczyna mieć realnych wpływ na gospodarkę USA.
Po tych słowach amerykańskie i chińskie kontrakty na indeksy cofnęły się i wymazały część dziennych wzrostów.
Francja na fali - Stabilizacja polityczna oraz dobre wyniki LVMH
DE40: Dobre wyniki, ostrożny optymizm
IMF podwyższa globalną prognozę wzrostu wspieranego przez boom w sektorze AI 🔎
Podsumowanie dnia: Powell wyciąga rynki w górę!📈 EURUSD wyżej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.