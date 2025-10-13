Indeksy ograniczają wzrosty po komentarzach Bessenta 🎙️

z przedstawicielami Pekinu oraz sojusznikami, w tym Indiami.

Optymizm rynkowy nieco osłabł po tym, jak sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że USA „zdecydowanie przeciwstawiły się” nowym chińskim ograniczeniom eksportu. Choć jeszcze żadne zdecydowane działania nie zostały podjęte, to USA pozostawiają sobie możliwość bardziej zdecydowanej reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niemniej jednak Bessent podkreślił ciągły dialog, wsparcie ze strony sojuszników (m.in. Indii) i wiarę w możliwość złagodzenia napięć przed terminem 1 listopada. Inwestorzy odebrali jego ton jako mieszany i studzący wcześniejsze nadzieje na szybkie porozumienie. Wypowiedzi te potwierdziły, że obie strony są wciąż dalekie od deeskalacji, mimo planowanego spotkania Trump–Xi w tym miesiącu.

Bessent dodał również, że zamknięcie amerykańskiego rządu zaczyna mieć realnych wpływ na gospodarkę USA.

Po tych słowach amerykańskie i chińskie kontrakty na indeksy cofnęły się i wymazały część dziennych wzrostów.