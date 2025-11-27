czytaj więcej
Energa w rękach Orlenu . Regulator patrzy, rynek rośnie!

PKN Orlen oficjalnie ogłosił plan przejęcia 100 procent udziałów w Energa S.A., wysyłając do akcjonariuszy zaproszenie do sprzedaży akcji po 18,87 zł za sztukę. Spółka posiada już ponad 90% akcji Energi, a oferta obejmuje pozostałe około 37,58 miliona akcji, co pozwoli Orlenowi uzyskać pełną kontrolę nad spółką. Firma podkreśla, że zaproszenie nie jest formalnym wezwaniem publicznym, co ogranicza obowiązki regulacyjne wobec mniejszościowych akcjonariuszy.

Pełna kontrola nad Energą pozwoli Orlenowi uprościć strukturę grupy, zwiększyć efektywność zarządzania aktywami energetycznymi oraz przyspieszyć realizację strategicznych inwestycji, w tym modernizacji i konsolidacji sieci dystrybucyjnej, oraz rozwoju projektów energetycznych oraz integracji operacyjnej Energii z pozostałymi segmentami grupy. Z punktu widzenia Orlenu pełna własność Energii zwiększa elastyczność w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych, co może przełożyć się na długoterminową poprawę rentowności i stabilności grupy.

Decyzja Orlenu wywołała silną reakcję rynku i nadzoru. Akcje Energi po ogłoszeniu wzrosły gwałtownie przy wysokim wolumenie obrotu, co daje premię około 10-12% względem poprzedniego zamknięcia. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi czynności wyjaśniające i monitoruje transakcję, badając między innymi wcześniejsze wzrosty kursu, aby zapewnić pełną i rzetelną analizę całego procesu

Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od reakcji Komisji Nadzoru Finansowego i ewentualnych wymogów regulacyjnych, decyzji akcjonariuszy mniejszościowych oraz skutecznej integracji Energii z pozostałymi segmentami Orlenu i realizacji strategicznych inwestycji. W perspektywie rynku pełna konsolidacja Energii przez Orlen może wzmocnić pozycję spółki w sektorze energetycznym, ułatwić transformację energetyczną i przyspieszyć rozwój projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii.


 
