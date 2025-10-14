Ericsson zaskakuje wynikami, akcje rosną po nowej umowie z Vodafone!

- Mimo spadku przychodów, Ericsson poprawia marże i wzmacnia pozycję finansową.
- Partnerstwo z Vodafone zapewnia firmie dominującą rolę dostawcy sieci radiowej na kilku ważnych rynkach europejskich.
- Mimo spadku przychodów, Ericsson poprawia marże i wzmacnia pozycję finansową.
- Partnerstwo z Vodafone zapewnia firmie dominującą rolę dostawcy sieci radiowej na kilku ważnych rynkach europejskich.
Ericsson opublikował swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 roku, które przewyższyły oczekiwania rynku, pomimo odnotowanego 9% spadku przychodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Po publikacji danych i ogłoszeniu współpracy z Vodafone, kurs akcji firmy na giełdzie wzrósł o około 15%.
Wybrane dane finansowe:
-
Zysk operacyjny (EBIT) osiągnął około 1,62 miliarda dolarów, co przekroczyło prognozy analityków, które wynosiły około 1,48 miliarda dolarów
-
Przychody spadły o 9% i wyniosły blisko 5,95 miliarda dolarów
-
Marża brutto wzrosła do 48,1%, co świadczy o lepszej efektywności działania
-
Marża EBITA wyniosła 27,6%, na co wpłynął m.in. jednorazowy zysk w wysokości około 730 milionów dolarów ze sprzedaży działu iconectiv
Pomimo spadku przychodów, Ericsson zaznacza, że poprawa rentowności i mocna sytuacja finansowa pozwalają mu kontynuować inwestycje i rozwój. Spółka zawarła ważne umowy w Indiach, Japonii oraz Wielkiej Brytanii, a jej rozwiązania 5G Open RAN zostały wyróżnione jako jedne z najbardziej innowacyjnych w branży.
Żródło: xStation5
Kluczowa umowa z Vodafone
Ericsson dodatkowo poinformował o podpisaniu pięcioletniego kontraktu z Vodafone, mającego na celu unowocześnienie infrastruktury sieciowej tego operatora na kilku europejskich rynkach. W ramach umowy Ericsson będzie wyłącznym dostawcą sieci radiowej (RAN) dla Vodafone w Irlandii, Holandii i Portugalii oraz zachowa główną pozycję dostawcy w Niemczech, Rumunii i Egipcie.
Porozumienie zakłada wdrożenie nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania 5G, w tym platformy Intelligent Automation Platform opartej na sztucznej inteligencji. Technologie te mają za zadanie zautomatyzować optymalizację sieci, poprawić efektywność energetyczną i usprawnić zarządzanie sieciami wielu dostawców.
Pierwszym rynkiem, gdzie zostaną uruchomione te rozwiązania, będą Niemcy, a prace mają rozpocząć się już w czwartym kwartale 2025 roku. Umowa ta jest rozszerzeniem wcześniejszej współpracy pomiędzy Ericssonem a Vodafone, obejmującej między innymi kontrakt wart 12,5 miliarda koron szwedzkich na rozwój sieci 5G w Wielkiej Brytanii.
Mocny spadek przetwórstwa kakao w Europie 📉
Bliżej rynków - Poranne webinarium (16.10.2025)
PILNE: Dane z Wielkiej Brytanii lepsze od oczekiwań! GBPUSD pozostaje pod presją
Poranna odprawa (16.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.