Ericsson zaskakuje wynikami, akcje rosną po nowej umowie z Vodafone!

Ericsson opublikował swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 roku, które przewyższyły oczekiwania rynku, pomimo odnotowanego 9% spadku przychodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Po publikacji danych i ogłoszeniu współpracy z Vodafone, kurs akcji firmy na giełdzie wzrósł o około 15%.

Wybrane dane finansowe:

Zysk operacyjny (EBIT) osiągnął około 1,62 miliarda dolarów, co przekroczyło prognozy analityków, które wynosiły około 1,48 miliarda dolarów

Przychody spadły o 9% i wyniosły blisko 5,95 miliarda dolarów

Marża brutto wzrosła do 48,1%, co świadczy o lepszej efektywności działania

Marża EBITA wyniosła 27,6%, na co wpłynął m.in. jednorazowy zysk w wysokości około 730 milionów dolarów ze sprzedaży działu iconectiv

Pomimo spadku przychodów, Ericsson zaznacza, że poprawa rentowności i mocna sytuacja finansowa pozwalają mu kontynuować inwestycje i rozwój. Spółka zawarła ważne umowy w Indiach, Japonii oraz Wielkiej Brytanii, a jej rozwiązania 5G Open RAN zostały wyróżnione jako jedne z najbardziej innowacyjnych w branży.

Kluczowa umowa z Vodafone

Ericsson dodatkowo poinformował o podpisaniu pięcioletniego kontraktu z Vodafone, mającego na celu unowocześnienie infrastruktury sieciowej tego operatora na kilku europejskich rynkach. W ramach umowy Ericsson będzie wyłącznym dostawcą sieci radiowej (RAN) dla Vodafone w Irlandii, Holandii i Portugalii oraz zachowa główną pozycję dostawcy w Niemczech, Rumunii i Egipcie.

Porozumienie zakłada wdrożenie nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania 5G, w tym platformy Intelligent Automation Platform opartej na sztucznej inteligencji. Technologie te mają za zadanie zautomatyzować optymalizację sieci, poprawić efektywność energetyczną i usprawnić zarządzanie sieciami wielu dostawców.

Pierwszym rynkiem, gdzie zostaną uruchomione te rozwiązania, będą Niemcy, a prace mają rozpocząć się już w czwartym kwartale 2025 roku. Umowa ta jest rozszerzeniem wcześniejszej współpracy pomiędzy Ericssonem a Vodafone, obejmującej między innymi kontrakt wart 12,5 miliarda koron szwedzkich na rozwój sieci 5G w Wielkiej Brytanii.