EssilorLuxottica i L'Oréal przejmą część marki Giorgio Armani❓

Akcje EssilorLuxottica (EL.FR) i L'Oréal (OR.FR) znalazły się dziś w centrum uwagi rynków po doniesieniach Il Sole 24 Ore, że rodzina Armani rozważa przyciągnięcie dwóch lub trzech inwestorów strategicznych do nabycia 15-procentowego pakietu udziałów w Giorgio Armani SpA. Testament założyciela grupy, który zmarł w 2025 roku w wieku 91 lat, wskazuje EssilorLuxottica, L'Oréal oraz LVMH jako preferowanych nabywców, z możliwością docelowego zwiększenia udziału nawet do 54,9%. Podział pakietu między kilku inwestorów, zamiast sprzedaży jednemu podmiotowi dałby fundacji więcej czasu na opracowanie szerszej strategii właścicielskiej, co zmniejsza presję negocjacyjną na poszczególnych oferentów.

W przypadku EssilorLuxottica, według wcześniejszych doniesień, firma była gotowa nabyć od 5 do 10% kapitału Armani, nie obejmując przy tym miejsca w radzie nadzorczej. Taki scenariusz jest spójny z dotychczasową strategią grupy. Armani jest kluczowym partnerem licencyjnym w segmencie okularów, więc inwestycja miałaby charakter defensywno-strategiczny, zabezpieczający istniejącą współpracę. Warto jednak zauważyć, że kapitalizacja EssilorLuxottica spadła w 2026 roku do około 98,95 mld EUR, co oznacza spadek o ponad 21% rok do roku, sam potencjalny zakup udziałów w Armani nie stanowi więc katalizatora wystarczającego do odwrócenia tej tendencji. L'Oréal z kolei oficjalnie potwierdziło przez swojego CFO Christophe'a Babule, że „zdecydowanie" rozważy możliwość nabycia udziałów, co czyni spółkę z rue Royale jednym z faworytów w oczach rynku. Dla L'Oréal przejęcie nawet mniejszościowego pakietu w Armani wzmocniłoby pozycję w segmencie luksusowych perfum i kosmetyków, gdzie marka Armani Beauty generuje istotne przychody.

EssilorLuxottica (EL.FR) traci; L'Oréal (OR.FR) zyskuje - dlaczego?

L'Oréal posiada już licencję na produkcję perfum i kosmetyków Armani Beauty, więc wejście kapitałowe to dla spółki ochrona miliardowego strumienia przychodów. W scenariuszu multi-inwestorskim L'Oréal może objąć dominującą część pakietu i przejąć narrację współpracy. EssilorLuxottica natomiast deklarowała gotowość nabycia zaledwie 5–10% bez miejsca w radzie nadzorczej, co oznacza pasywną, mniejszościową pozycję bez realnego wpływu na strategię marki. W strukturze wieloinwestorskiej udział EL będzie jeszcze mniejszy, a zamrożenie kapitału w modowej spółce bez wyraźnej wartości dodanej może być przez rynek postrzegane jako posunięcie ryzykowne, wobec większego zadłużenia spółki niż w przypadku L'Oreal.

Źródło: xStation