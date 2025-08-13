Ethereum wyrównuje szczyty z 2021 roku🚀

Ethereum na wieloletnich szczytach wobec napływów do funduszy ETF 📈
Ethereum rośnie dziś do niemal 4700 USD i wyrównuje historyczne maksima z listopada 2021 roku. Od początku kwietnia cena ETH wzrosła przeszło 3-krotnie, dzięki silnym napływom do funduszy ETF i rosnącemu apetytowi na ryzykowne aktywa. W ciągu ostatnich 30 dni cena ETH wzrosła o ponad 40%, a w poniedziałek do amerykańskich funduszy ETF na Ethereum napłynęło rekordowe 1,01 mld USD netto wobec 'tylko 178 mln USD do Bitcoina.
- Popyt na Ethereum wspiera utrzymująca się słabość amerykańskiego dolara i potencjalny zwrot w polityce Fed, który może zaciąć obniżać stopy procentowe w najbliższym czasie (a niemal na pewno zrobi to od maja 2026 roku). C
- oraz większe znaczenie mają też kwestie związane z samą technologią blockchain i użytecznością blockchainu ETH, który ma szerokie zastosowanie 'praktyczne' w kontekście tokenizacji oraz trendów 'decentralizacji' poprzez blockchain w kontekście nowych, przyjaznych dla branży regulacji w USA.
- Bitcoin utrzymuje się w okolicach 120 tys. USD, a jego dominacja w relacji do mniejszych kryptowalut tzw. 'altcoinów' od dłuższego czasu spada, co może zapowiadać początek tzw. 'altseasonu', gdy kapitał migruje z Bitcoina do mniejszych kryptowalut, celem maksymalizacji zysków. Historycznie wskazywało to na schyłkowy, euforyczny etap hossy, który poprzedzał okres skoku zmienności i paniki.
Ethereum (wykres D1)
Patrząc na wykres widzimy silny trend wzrostowy, a wskaźnik RSI zbliżył się do 80 punktów, wskazując na poziom wykupienia. Cena ETH znalazła się w strefie potencjalnie sporej podaży (maksima z 2021 roku) i jeśli zdoła przebić okolice 4800 USD, droga do 5000 USD i wyżej zostanie otwarta.
Źródło: xStation5
Skumulowane napływy do ETH z ostatnich 20 dni wynoszą ponad 5 mld USD, a po rekordowym napływie ponad 1 mld USD w poniedziałek, wczoraj ETFy zasiliło dodatkowe ok. 480 mln USD.
Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
