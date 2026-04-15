Euforia akcji kwantowych na fali przełomu Nvidia Ising📈D-Wave Quantum odbija prawie 40%

Akcje spółek związanych z komputerami kwantowymi wyraźnie odbijają, ponownie przyciągając uwagę inwestorów na globalnych rynkach. Ten ruch nie wygląda już wyłącznie na spekulacyjny — wspierają go zarówno realne postępy technologiczne, jak i poprawa nastrojów makroekonomicznych. Szczególnie duże znaczenie miał ostatni przełom Nvidii w łączeniu AI z systemami kwantowymi, który zmienił oczekiwania dotyczące tempa komercjalizacji całego sektora. W efekcie kapitał wraca do jednego z najbardziej przyszłościowych segmentów rynku technologicznego. Względem poziomów z poniedziałku akcje D-Wave Quantum wzrosły już o prawie 40%, a kapitał chcący zyskać ekspozycję na firmy dające ekspozycję na wciąż raczkujący sektor kwantowy muszą koncentrować kapitał w ograniczonej liczbie walorów.
Akcje quantum mocno rosną
Najwięksi amerykańscy przedstawiciele sektora zanotowali dwucyfrowe wzrosty, a impet utrzymał się także w handlu przed sesją. W centrum uwagi znalazły się przede wszystkim IonQ (IONQ.US), D-Wave (QBTS.US), Rigetti (RGTI.US) oraz Quantum Computing Inc. (QUBT.US). Dodatkowym wsparciem dla widoczności sektora był World Quantum Day, który pomógł zwiększyć zainteresowanie inwestorów tematyką komputerów kwantowych.
Przełom Nvidii jako główny katalizator
Najważniejszym impulsem dla rynku było udostępnienie przez Nvidię nowego, otwartoźródłowego systemu AI przeznaczonego do zastosowań w komputerach kwantowych. Rodzina modeli NVIDIA Ising została zaprojektowana z myślą o rozwiązaniu dwóch kluczowych problemów branży: korekcji błędów i kalibracji systemów. Spółka wskazuje na istotną poprawę parametrów: nawet 2,5-krotnie szybsze dekodowanie błędów oraz do 3 razy wyższą dokładność. Jensen Huang podkreślił, że sztuczna inteligencja może stać się „systemem operacyjnym” maszyn kwantowych, wspierając budowę bardziej skalowalnych i niezawodnych rozwiązań. Pakiet obejmuje dwa główne elementy:
- Ising Calibration — skraca czas kalibracji z dni do godzin
- Ising Decoding — może być optymalizowany pod kątem szybkości lub dokładności
Technologia jest już wdrażana przez wybranych uczestników rynku, w tym Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab, Cornell University, Sandia Labs oraz University of Chicago.
Globalny efekt i tło rynkowe
Informacja najpierw wsparła spółki kwantowe w Azji. W Korei Południowej Axgate i ICTK rosły do dziennych limitów po 30%, w Chinach QuantumCTek oraz GuoChuang Software zyskiwały ponad 8%, a japoński Fixstars około 8%. Ruchowi pomagała również poprawa globalnego sentymentu do ryzyka, związana z odnowionym optymizmem wokół rozmów USA–Iran. Połączenie mocniejszego tła makro i konkretnego przełomu technologicznego stworzyło silny impuls do napływu kapitału.
Rynek komputerów kwantowych jest dziś wyceniany na około 1,7 mld USD, a do 2030 roku jego wartość może przekroczyć 11 mld USD. Potencjał tej technologii wynika z możliwości rozwiązywania bardzo złożonych problemów znacznie szybciej niż w przypadku klasycznych komputerów. Najczęściej wskazywane obszary zastosowań to:
- kryptografia i bezpieczeństwo danych,
- zaawansowane symulacje,
- przetwarzanie problemów o bardzo wysokiej złożoności.
To jednocześnie otwiera nowe możliwości i tworzy istotne ryzyka, szczególnie w kontekście przyszłości szyfrowania i ochrony wrażliwych informacji. Obecne odbicie sugeruje, że rynek zaczyna przechodzić od samej narracji wzrostowej do większego skupienia na realnych fundamentach technologicznych. Ruch Nvidii wzmacnia przekonanie, że praktyczne zastosowania komputerów kwantowych mogą pojawić się szybciej, niż wcześniej zakładano. Nadal pozostaje to jednak sektor wczesnego etapu i podwyższonego ryzyka, dlatego wysoka zmienność może utrzymać się mimo silnego momentum.
Wykres D-Wave Quantim, QBTS.US (interwał D1)
Źródło: xStation5
