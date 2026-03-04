USA podnoszą taryfy do 15%

Sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, ogłosił, że administracja planuje wprowadzenie globalnej taryfy celnej w wysokości 15% jeszcze w tym tygodniu, zastępując dotychczasowy poziom 10%. Decyzja ta wynika z niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego, które unieważniło wcześniejszy program taryfowy, uznając go za niezgodny z obowiązującym prawem. Nowa stawka ma charakter tymczasowy, a władze przewidują powrót do wcześniejszych poziomów w ciągu kilku miesięcy, w miarę opracowywania bardziej trwałych ram taryfowych.

Ekonomiczne konsekwencje tego posunięcia są wielowymiarowe. Dla konsumentów wyższa taryfa oznacza potencjalny wzrost cen importowanych produktów, co w krótkim okresie może zwiększać presję inflacyjną. Firmy działające w międzynarodowych łańcuchach dostaw mogą zmierzyć się z wyższymi kosztami surowców i komponentów, co wymusi rewizję strategii zakupowych, zmianę dostawców lub przerzucenie kosztów na klientów. Rynki finansowe, zwłaszcza sektory silnie powiązane z handlem międzynarodowym, mogą reagować wzrostem zmienności i większą niepewnością.

Taryfa ma również istotny wymiar polityczny i geopolityczny. Jest jasnym sygnałem, że USA są gotowe korzystać z dostępnych instrumentów polityki handlowej, nawet w obliczu ograniczeń prawnych, aby zabezpieczyć swoją przewagę konkurencyjną. Nowa stawka może przyspieszyć reorganizację globalnych łańcuchów dostaw i skłonić partnerów handlowych, w tym Chiny i Unię Europejską, do negocjacji lub działań odwetowych.

Patrząc szerzej, wprowadzenie 15% taryfy pokazuje, że administracja USA konsekwentnie dąży do ochrony własnych interesów handlowych i politycznych, a jej decyzje kształtują nie tylko krótkoterminowe warunki ekonomiczne, lecz także globalną równowagę sił. Wyższe cła oddziałują na ceny, koszty firm, dynamikę rynków finansowych i relacje międzynarodowe, stając się kluczowym elementem strategii gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych.