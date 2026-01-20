Euforia na rynku uranu📈Akcje Uranium Energy Corp wzrosły 36% w tym roku

Uran ponownie znalazł się w centrum uwagi inwestorów w miarę jak wzrosty cen surowca wyniosły akcje spółek z rynku uranu na historyczne maksima. Cena za funt uranu wzrosła do 85,25 USD, osiągając najwyższy poziom od niemal 1,5 roku.

Rynek coraz wyraźniej dyskontuje połączenie rosnącego popytu strukturalnego oraz dodatkowego impulsu zakupowego ze strony funduszy . Akcje takich spółek jak amerykańskie Uranium Energy Corp (UEC.US), kanadyjskie Cameco (CCJ.US), czy kazachski największy producent rudy uranu na świecie, Kazatomprom (KAP.UK) notują historycznej skali wzrosty, napędzane wielkim powrotem energetyki jądrowej.

Bank of America wskazywał w ostatnim czasie, że spodziewa się stabilnych wzrostów cen rudy uranu w 2026 roku, z uwagą inwestorów kierującą się raczej w stronę dużych producentów, jak kanadyjskie Cameco, a nie mniejszych firm wydobywczych.

Hossa na rynku uranu wróciła - po prawie 20 latach

Ceny uranu mają za sobą sporej skali wzrost, ale wciąż nie są nawet bliskie poziomów ze szczytu poprzedniej hossy, z 2007 roku. Rynek 'przetrwał' katastrofę w Fukushimie, a obecnie narracja kieruje się w stronę uranu, jako najbardziej efektywnego źródła energii. Źródło: Cameco

Najważniejsze czynniki stojące za wzrostem cen uranu:

Wzrost ceny uranu wpisuje się w szerszy trend hossy surowcowej i odbudowę długoterminowego popytu , wspieranego przez energetykę jądrową jako kluczowe źródło stabilnej i niskoemisyjnej produkcji energii - niezbędnej także do rozwoju mocy obliczeniowych i sztucznej inteligencji

Zmiana podejścia USA do sektora nuklearnego. Coraz bardziej widoczna jest polityczna presja na odbudowę krajowego łańcucha dostaw paliwa jądrowego. Z sygnałów płynących z rynku wynika, że złagodzono część wymogów regulacyjnych dotyczących pozwoleń na instalacje wzbogacania uranu. J ednocześnie powrócił temat rozbudowy amerykańskiej infrastruktury jądrowej .

Jednym z kluczowych punktów jest dostosowanie rynku do ograniczeń wynikających z sankcji i spadku dostępności rosyjskiego paliwa nuklearnego. Trend odchodzenia od rosyjskiego uranu wzmacnia zainteresowanie współpracą z podmiotami zachodnimi m.in. Cameco i Centrus w celu stabilizacji dostaw i uzupełnienia potencjalnych luk podażowych.

Agresywniejsze zakupy ze strony funduszy i rynku fizycznego. Popyt inwestycyjny ponownie nabiera znaczenia, szczególnie w segmencie funduszy opartych o fizyczny surowiec. W ostatnich tygodniach rynek zwrócił uwagę na zakup 100 tys. funtów uranu przez kanadyjski fundusz Sprott. T o potwierdza, że kapitał instytucjonalny wraca do sektora z większą determinacją.

Energetyka jądrowa zyskuje wsparcie dzięki boomowi na centra danych. Rozwój infrastruktury cyfrowej i sztucznej inteligencji napędza zapotrzebowanie na energię o wysokiej niezawodności. To wzmacnia argument, że atom może stać się jednym z filarów zasilania energochłonnych data center , co pośrednio wspiera perspektywy popytu na uran.

Kurcząca się dostępność źródeł wtórnych. W średnim i długim terminie rynek może coraz mocniej odczuwać spadek „płynnej” podaży wynikającej z zapasów, materiału z odzysku czy innych źródeł wtórnych. To czynnik, który historycznie prowadził do wzrostu premii cenowej, gdy globalny rynek stawał się bardziej napięty.

Nowe reaktory w Azji jako fundament długoterminowego popytu. W dłuższym horyzoncie presja wzrostowa może rosnąć wraz z oddawaniem do użytku kolejnych bloków jądrowych - przede wszystkim w Chinach i Indiach , ale także w innych krajach rozwijających się, gdzie atom ma coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego.

Prognozy popytu: rynek widzi trwałą lukę strukturalną. Szacunki branżowe wskazują, że globalny popyt na uran może wzrosnąć o około 28% do 2030 roku , co sugeruje utrzymującą się presję na wzrost zabezpieczeń zakupowych ze strony firm energetycznych, pogłębianie konkurencji o dostępny materiał i presję na wzrost ceny na rynku spot.

Zmienność pozostaje częścią gry, ale fundamenty są coraz mocniejsze. Rynek uranu z natury jest podatny na skoki cenowe i epizody gwałtownych korekt. Jednocześnie coraz więcej wskazuje na to, że krótkoterminowa „nerwowość” może współistnieć z długoterminowym trendem wzrostowym - napędzanym rosnącymi kontraktami, zakupami firm energetycznych oraz większą rolą atomu światowej energetyce.

Uranium Energy Corp jest największą, amerykańską spółką, prowadzącą na terenie USA wydobycie rudy uranu. Walory osiągnęły wczoraj historyczne rekordy rosnąc powyżej 18 USD za akcję. Od początku roku wzrosły o ponad 36%.

Akcje największego i praktycznie jedynego w USA dużej spółki, wyspcjalizowanej w przetwórstwie uranu, Centrus Energy mają za sobą niespotykane wzrosty i w ostatnim czasie odbiły od 200-sesyjnej średniej kroczącej na interwale dziennym, wznawiając ruch wzrostowy.

