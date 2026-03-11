🚨 EURUSD walczy o 1,16 przed CPI z USA

Na chwilę odchodzimy od tematu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i po raz kolejny swoją uwagę zwracamy w kierunku danych makro. Tematem przewodnim dzisiejszej sesji będą dane CPI z USA, które poznamy o godzinie 13:30.
Czego oczekiwać od danych?
Oscylujący wokół ostatniego odczytu konsensus analityków sugeruje relatywnie dużą niepewność wobec dynamiki cen w USA, która wciąż nosi w sobie statystyczne efekty shutdownu. Źródło: XTB Research, dane Macrobond
Analitycy ankietowani przez Bloomberga wskazują, że ponownie zwiększyło się ryzyko wzrostu presji cenowej w gospodarce USA, z szansą na odczyt w ujęciu rok do roku na poziomie 2,5%. Przypomnijmy, że dane te nie obejmą wzrostu cen energii wynikającego z działań zbrojnych w Zatoce Perskiej.
Rozkład oczekiwań analityków względem raportu CPI zaplanowanego na dzisiaj. Źródło: Bloomberg Financial Lp
Co pokazały ostatnie dane?
Ostatni wyjątkowo niski odczyt CPI w USA uśpił czujność inwestorów przed ostatnim odbiciem bazy PCE do symbolicznych 3% (dane za grudzień), które wskazują na wciąż silną presję cenową w wydatkach niedyskrecjonalnych (zwłaszcza ochrona zdrowia). Z racji, że PCE jest ostatnim, a tym samym najłatwiejszym do prognozowania odczytem inflacji w USA, niespodzianka w postaci wyższych od oczekiwań danych na grudzień przechyliła obawy o ponowne rozpędzanie się inflacji jeszcze przed ryzykiem związanym z cenami energii.
Źródło: XTB Research, dane Macrobond
Na niepewność wokół nadchodzącego odczytu składa się również dynamika inflacji w ostatnim miesiącu. Spadki cen surowców energetycznych odpowiadały w dużym stopniu za niższy od oczekiwań odczyt, więc nawet jeśli przedwojenne dane pokażą kontynuację trendu to zostanie to potraktowane jako przejściowa ulga i baza pod silne odbicie w następnych miesiącach. Inflacja czynszów (Shelter) powinna pozostać w trendzie spadkowym, choć ulgę mogą ograniczyć postępujące wzrosty kosztów medycznych oraz dobra narażone na podwyżkę cen aluminium.
Spadek m/m cen surowców energetycznych i używanych samochodów stanowił w ostatnich miesiącach główne źródło ulgi na cenach w USA. Źródło: XTB Research, dane Macrobond.
Wykres EURUSD, interwał D1
EURUSD ponownie dzisiaj zanurkował poniżej kluczowego wsparcia przy 1,16, ignorując gwałtownie podwyższane przez rynek swapów wyceny podwyżek stóp procentowych w Strefie Euro. Wyższa od oczekiwań inflacja w USA mogłaby przekreślić szansę na odbicie powyżej 1,162 i ponownie zawrócić kurs poniżej 1,158. Z kolei neutralny odczyt faworyzowałby dalszą konsolidację pomiędzy tymi poziomami, wzmocnioną niepewnością wobec przyszłych danych.
Źródło: xStation5
Wykres USDJPY, interwał D1
Para USDJPY kontynuuje trend wzrostowy przed odczytem inflacji w USA i cały czas broni kluczowej strefy wsparcia wyznaczonej przez dolne ograniczenie kanału wzrostowego rozpoczętego pod koniec lutego oraz 50-dniową EMA. Silniejszy wzrost cen w USA mógłby teoretycznie jeszcze bardziej podnieść notowania pary w okolice nawet 159,37 jenów, gdzie przebiegają maksima z tego roku. W odwrotnym przypadku ewentualne spadki mogą znieść USDJPY w rejony wcześniej wspomnianych wsparć technicznych.
Źródło: xStation5
Mateusz Czyżkowski, Aleksander Jabłoński
Analitycy Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.