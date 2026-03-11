🚨 EURUSD walczy o 1,16 przed CPI z USA

Na chwilę odchodzimy od tematu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i po raz kolejny swoją uwagę zwracamy w kierunku danych makro. Tematem przewodnim dzisiejszej sesji będą dane CPI z USA, które poznamy o godzinie 13:30.

Czego oczekiwać od danych?

Oscylujący wokół ostatniego odczytu konsensus analityków sugeruje relatywnie dużą niepewność wobec dynamiki cen w USA, która wciąż nosi w sobie statystyczne efekty shutdownu. Źródło: XTB Research, dane Macrobond

Analitycy ankietowani przez Bloomberga wskazują, że ponownie zwiększyło się ryzyko wzrostu presji cenowej w gospodarce USA, z szansą na odczyt w ujęciu rok do roku na poziomie 2,5%. Przypomnijmy, że dane te nie obejmą wzrostu cen energii wynikającego z działań zbrojnych w Zatoce Perskiej.

Rozkład oczekiwań analityków względem raportu CPI zaplanowanego na dzisiaj. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Co pokazały ostatnie dane?

Ostatni wyjątkowo niski odczyt CPI w USA uśpił czujność inwestorów przed ostatnim odbiciem bazy PCE do symbolicznych 3% (dane za grudzień), które wskazują na wciąż silną presję cenową w wydatkach niedyskrecjonalnych (zwłaszcza ochrona zdrowia). Z racji, że PCE jest ostatnim, a tym samym najłatwiejszym do prognozowania odczytem inflacji w USA, niespodzianka w postaci wyższych od oczekiwań danych na grudzień przechyliła obawy o ponowne rozpędzanie się inflacji jeszcze przed ryzykiem związanym z cenami energii.

Na niepewność wokół nadchodzącego odczytu składa się również dynamika inflacji w ostatnim miesiącu. Spadki cen surowców energetycznych odpowiadały w dużym stopniu za niższy od oczekiwań odczyt, więc nawet jeśli przedwojenne dane pokażą kontynuację trendu to zostanie to potraktowane jako przejściowa ulga i baza pod silne odbicie w następnych miesiącach. Inflacja czynszów (Shelter) powinna pozostać w trendzie spadkowym, choć ulgę mogą ograniczyć postępujące wzrosty kosztów medycznych oraz dobra narażone na podwyżkę cen aluminium.

Spadek m/m cen surowców energetycznych i używanych samochodów stanowił w ostatnich miesiącach główne źródło ulgi na cenach w USA. Źródło: XTB Research, dane Macrobond.

Wykres EURUSD, interwał D1

EURUSD ponownie dzisiaj zanurkował poniżej kluczowego wsparcia przy 1,16, ignorując gwałtownie podwyższane przez rynek swapów wyceny podwyżek stóp procentowych w Strefie Euro. Wyższa od oczekiwań inflacja w USA mogłaby przekreślić szansę na odbicie powyżej 1,162 i ponownie zawrócić kurs poniżej 1,158. Z kolei neutralny odczyt faworyzowałby dalszą konsolidację pomiędzy tymi poziomami, wzmocnioną niepewnością wobec przyszłych danych.

Wykres USDJPY, interwał D1

Para USDJPY kontynuuje trend wzrostowy przed odczytem inflacji w USA i cały czas broni kluczowej strefy wsparcia wyznaczonej przez dolne ograniczenie kanału wzrostowego rozpoczętego pod koniec lutego oraz 50-dniową EMA. Silniejszy wzrost cen w USA mógłby teoretycznie jeszcze bardziej podnieść notowania pary w okolice nawet 159,37 jenów, gdzie przebiegają maksima z tego roku. W odwrotnym przypadku ewentualne spadki mogą znieść USDJPY w rejony wcześniej wspomnianych wsparć technicznych.

Mateusz Czyżkowski, Aleksander Jabłoński