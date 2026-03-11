Puls GPW: Rynki w oczekiwaniu na pokój

Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje jednym z kluczowych czynników zwiększających zmienność na globalnych rynkach finansowych. Napięcia geopolityczne wpływają nie tylko na międzynarodowe indeksy i nastroje inwestorów, ale także kształtują oczekiwania dotyczące polityki monetarnej oraz sytuację gospodarczą, co przekłada się na sektor finansowy w Polsce. Rynki wyraźnie oczekują stabilizacji i pokoju, a każda informacja o możliwym zakończeniu konfliktu może znacząco poprawić nastroje inwestorów i wpłynąć na odbicie na giełdach.

Widać to również na krajowym rynku akcji, gdzie indeksy tracą pod wpływem globalnej niepewności. Na godzinę 12:00 WIG spada o 0,2%, WIG20 o 0,1%, mWIG40 o 0,6%, a sWIG80 o 0,1%. Sytuacja ta pokazuje, że inwestorzy pozostają ostrożni i wyczekują jakichkolwiek sygnałów stabilizacji na arenie międzynarodowej, które mogłyby uspokoić rynki i przywrócić większą aktywność zakupową.

Na tym tle warto zwrócić uwagę na kilka ostatnich informacji z krajowego rynku finansowego. W lutym sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła około 6,13 mld zł, co potwierdza utrzymujące się duże zainteresowanie bezpiecznymi formami oszczędzania wśród gospodarstw domowych. W warunkach wciąż podwyższonej niepewności inwestorzy indywidualni nadal chętnie kierują środki w instrumenty gwarantowane przez państwo.

Jednocześnie rosną aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych, które na koniec lutego zwiększyły się o około 1,2 mld zł miesiąc do miesiąca do 48,4 mld zł. Program stopniowo umacnia swoją pozycję jako element długoterminowego oszczędzania Polaków, a rosnąca liczba uczestników i wpłat zwiększa znaczenie PPK także dla krajowego rynku kapitałowego.

Istotnym sygnałem jest również poprawa sytuacji na rynku kredytowym. Przedstawiciele sektora bankowego wskazują, że po ostatnich obniżkach stóp procentowych widoczne jest ożywienie popytu na kredyty, co może sugerować stopniowe odbudowywanie aktywności inwestycyjnej i konsumpcyjnej.

Łącznie informacje te pokazują, że mimo utrzymującej się globalnej niepewności krajowy sektor finansowy pozostaje relatywnie stabilny. Z jednej strony utrzymuje się wysoka skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w bezpiecznych instrumentach, z drugiej stopniowo poprawiają się warunki finansowania gospodarki, co może sprzyjać dalszemu ożywieniu na rynku kredytowym w kolejnych miesiącach.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 nieznacznie tracą na wartości. Notowaniom wciąż ciąży sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz niepewność związana z możliwymi scenariuszami rozwoju wydarzeń. Chaos w tym regionie wpływa na zmienność surowców, co z kolei oddziałuje na notowania indeksu. Kontrakty oscylują wokół 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, która pełni rolę poziomu wsparcia.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Grupa Tauron(TPE.PL) poinformowała, że oddała do eksploatacji farmę wiatrową Sieradz w województwie łódzkim o łącznej mocy 23,8 MW, składającą się z ośmiu turbin. Instalacja zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii i rocznie pokryje zapotrzebowanie około 40 tys. gospodarstw domowych. Farma wpisuje się w strategię Taurona rozwoju OZE i jest drugą z trzech planowanych inwestycji w tym regionie. Należy jednak podkreślić, że krajowy sektor energetyczny mierzy się z wyzwaniami regulatora. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nakazał spółkom zależnym Taurona i Enei(ENA.PL) przekazanie środków na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) wynikających z różnicy między wniesionymi odpisami a kwotami obliczonymi przez URE. W efekcie Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE mają wpłacić 277 mln zł i utworzyć rezerwę na tę kwotę, co obniży skonsolidowany wynik EBITDA grupy w IV kwartale 2025 roku, natomiast Enea musi utworzyć rezerwę w wysokości 139,9 mln zł.

Spółka Mostostal Płock(MSP.PL) podpisała aneks do umowy z Orlenem(PKN.PL) dotyczącej demontażu starego i budowy nowego zbiornika wraz z niezbędną infrastrukturą. W wyniku aneksu wartość kontraktu wzrosła z 104,8 mln zł netto do maksymalnie 122,6 mln zł netto, a terminy realizacji prac zostały wydłużone do października 2026 r. i grudnia 2028 r., w zależności od zakresu przygotowania terenu budowy.

KGHM Polska Miedź(KGH.PL) rozpoznał wartość inwestycji w chilijską kopalnię Sierra Gorda na poziomie 504 mln USD, po tym jak aktywo znacząco poprawiło efektywność operacyjną i kosztową. Poprzez optymalizację działalności Sierra Gorda nie tylko pokryła historyczne straty, ale w latach 2021–2025 zwróciła KGHM blisko 1 mld USD.

Spółka Molecure(MOC.PL) zwiększyła tempo rekrutacji do badania KITE z lekiem OATD‑01, co pozwoli na wykonanie pierwszej analizy cząstkowej w połowie 2026 r. W przypadku programu OATD‑02 pacjenci już przyjmują dawkę 40 mg dziennie, co umożliwia osiągnięcie aktywnej dawki i dalsze etapy badań