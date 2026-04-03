EURUSD łapie oddech przed NFP 📈

Przedświąteczny brak sesji na rynkach akcji pozwala inwestorom złapać oddech i odpocząć od nieustannych zmian sentymentu szarpanego kolejnymi zwrotami w kwestii wojny w Iranie. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy odnotowują drobną korektę względem wczorajszej, bardzo zmiennej sesji, która pomimo paniki po orędziu Donalda Trumpa zakończyła się lekkim plusem.

Pomimo trwających już na rynku akcji ferii, zmienności paradoksalnie nie zabraknie. O godz. 14:30 czasu polskiego zostanie opublikowany najważniejszy raport z rynku pracy w USA, tzw. “Non-Farm Payrolls” (NFP), który będzie “kropką nad i” dla nastrojów, z jakimi członkowie Rezerwy Federalnej udadzą się na zaplanowane na koniec miesiąca posiedzenie ws. poziomu stóp procentowych. Brak sesji na Wall Street powinien zatem wyostrzyć uwagę inwestorów na dane, co może przełożyć się na duże wahania na wciąż uśpionych, kluczowych parach walutowych (EURUSD).

Źródło: XTB Research

Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym raporcie NFP?

Według konsensusu ekonomistów dla agencji Bloomberg, w marcu w USA miało powstać 65 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi odbicie względem spadku zatrudnienia w poprzednim miesiącu o 92 tys. W samym sektorze prywatnym zatrudnienia ma odbić o 70 tys. miejsc pracy, co niemal całkowicie wymazuje cofnięcie z lutego (-86 tys.).

Stopa bezrobocia, po ostatnim niespodziewanym wzroście z 4,3% do 4,4%, miała pozostać w marcu bez zmian.

Tempo wzrostu średnich zarobków ma marginalnie zwolnić z 0,3% do 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz z 3,8% do 3,7% w ujęciu rok do roku.

Najlepszą niespodzianką będzie brak niespodzianek

Ostatnie dane były jednym z najgorszych odczytów od kryzysu lat 2007-2008, jednak nie wywołały paniki ze względu na swoją “jednorazową” specyfikę. Korekta dotyczyła głównie sektorów, które miesiąc wcześniej odnotowały bardzo silny przyrost zatrudnienia (ochrona zdrowia, edukacja, budownictwo), a efekt netto w wielu kategoriach pozostał dodatni. Na spadek przełożyły się również masowe strajki pracowników ochrony zdrowia. Ponadto utrzymanie się i tak historycznie niskiego bezrobocia na poziomie 4,4% wspiera wiele mniejszych wskaźników jak chociażby stabilne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czy brak spadków na ISM Employment pomimo wyraźnego skoku presji cenowej.

Spokój na rynku pracy podkreśli obawy o ceny

Dzisiejsze dane będą szczególnie ważne przez kontekst wojny w Iranie i materializujące się obawy o długotrwały szok inflacyjny ze strony cen energii. Po ostatnim, dość wojennym orędziu Donalda Trumpa wątłe nadzieje na szybką deeskalację się rozpłynęły, a ryzyka większych strat w infrastrukturze energetycznej w Zatoce Perskiej oraz mętnego statusu cieśniny Ormuz ponownie wzrosły.

Stabilność zatrudnienia wyostrzy zatem uwagę Fed względem inflacji. Wskaźnik CPI w USA na pewno skoczy w najbliższym czasie, jednak pytaniem pozostaje na ile szok będzie jednostkowy, a na ile może przerodzić się w długotrwałą presję, która zacznie “wżerać się” w ceny żywności czy usług.

Ostatnie dane ISM pokazały przede wszystkim drastyczny wzrost presji cenowej. Źródło: XTB Research

Niektórzy członkowie FOMC już zakomunikowali podwyższoną czujność, m.in.:

Alberto Musalem z Fed St. Louis, który dostrzega zarówno możliwość dalszych cięć jak i podwyżek stóp procentowych. Zdaniem Musalema obecna polityka Fed jest dobrze dostosowana do bilansu ryzyk (sugestia dłuższej pauzy w zmianach stóp).

Lorie Logan z Fed Dallas, której zdaniem koncerny naftowe w USA nie będą skłonne schodzić z marży, aby ratować konsumentów, a utrzymujące się ryzyko w Iranie może zawrócić politykę Fed w przeciwnym kierunku (sugestia gotowości do podwyżek).

Po drugiej stronie znajdują się oczywiście bardziej gołębi członkowie Fed, jak m.in. Michelle Bowman, która wciąż widzi 3 obniżki stóp przed końcem 2026 roku (rynek wycenia stopy na poziomie 3,50%-3,75% na koniec roku, tj. 25 pb wyżej niż aktualnie; źródło: CME FedWatch). Niemniej warto podkreślić, że argumenty Bowman wciąż opierają się o obawy o rynek pracy, dlatego jeśli NFP nie zaprzeczy ostatnim danym ADP (większy od oczekiwań przyrost zatrudnienia), wówczas kwestia rynku pracy powinna spaść na dalszy plan podczas kwietniowego FOMC.

Od wybuchu wojny w Iranie kurs EURUSD pozostaje wyraźnie ograniczony poziomem 1,162. Piątkowy spokój pomaga parze odrobić nieco strat wygenerowanych przez orędzie Donalda Trumpa, jednak powrót do lokalnych szczytów jest małoprawdopodobny biorąc pod uwagę oczekiwania względem NFP. Jedynie wyraźnie słabsze dane mogłoby doprowadzić do testu poziomu 1,1580, jednak bez szans na naruszenie szerszej konsolidacji. Źródło: xStation5