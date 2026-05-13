US OPEN: Wyższa inflacja ograniczy zyski?

Amerykańska giełda otwiera się dziś na drobnym minusie, od tego czasu odrobiła jednak straty z nawiązką. S&P 500 rośnie o 0,2%, NASDAQ Composite zaś o 0,6%. Zysków nie ograniczył ponowny wzrost obaw inflacyjnych – dzisiejszy odczyt inflacji PPI uplasował się grubo powyżej oczekiwań. Na znacznym plusie dzień zaczyna Nvidia (2,8%), której CEO, Jensen Huang, poleciał wraz z Donaldem Trumpem z wizytą do Xi Jinpinga.
Prezydent USA jest już w Pekinie i o godz. 4:15 spotka się z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin. To zdecydowanie najbardziej wyczekiwane wydarzenie tygodnia. Uwagę przykują zarówno nagłówki odnośnie przyszłości relacji handlowej między krajami, jak i wszelkie wieści odnośnie rozwoju konfliktu na linii USA-Iran. Choć w krótkim terminie zamknięcie Cieśniny Ormuz nie stanowi dla Xi większego utrapienia, z racji na wysoki poziom rezerw strategicznych, w dłuższym może okazać się problematyczne, ponad 55% importu ropy naftowej Chin pochodzi bowiem z Bliskiego Wschodu.
Tymczasem, przedstawiciele banku inwestycyjnego Morgan Stanley wyrażają optymizm wobec perspektyw szerokiego rynku, podnosząc prognozy cenowe dla indeksu S&P na koniec 2026 roku.
Dane Makroekonomiczne
Departament statystyki pracy opublikował dane dot. inflacji producenckiej która zaskoczyła rynek znacznie wyższym od konsensusu odczytem. Główna miara wzrosła w ujęciu rocznym o 6% – najmocniej od grudnia 2022 r. oraz istotnie powyżej oczekiwań (4,9%). Co może jeszcze istotniejsze, znaczne wzrosty obserwujemy w kontekście miary bazowej oraz tzw. “super-core”, wykluczającego nie tylko ceny energii i żywności, ale i usługi związane z handlem. Największe wzrosty notujemy, rzecz jasna, w sektorze lotniczym – ceny biletów lotniczych poszybowały w górę o 3% względem marca oraz o 15% w ujęciu rocznym.
O godz. 16:30 opublikowane zostały również dane o zapasach ropy i benzyny, istotne w kontekście obecnej sytuacji rynkowej. Spadek okazał się bardziej dotkliwy od oczekiwań (-4.3 miliona baryłek).
US100 (D1)
Fala wzrostowa utrzymała swoje wzrosty w okolicy swoje wzrosty w okolicy 29200 punktów, powyżej poziomu FIBO 161,8 wyznaczonego na podstawie korekty z okresu stycznia-marca. Dynamika EMA pozostaje silnie wzrostowa, lecz impet kupujących wydaje się słabnąć. Potencjał na korektę wspiera przede wszystkim wskaźnik RSI (14) który wskazuje poziomy wykupienia już od kilku tygodni. Źródło: xStation 5
Wiadomości ze spółek
- Ford (F.US): Jeden z gigantów amerykańskiej motoryzacji opublikował wyniki za Q1 2026, w którym zaskoczył inwestorów bardzo dużym wzrostem rentowności. EPS spółki wzrósł do poziomu 0,66$ wobec oczekiwań poniżej 0,2$. Zarząd firmy podniósł również prognozę wyniki EBIT do 8,5-10,5 miliarda dolarów na koniec roku. Akcje spółki umacniają się o ponad 5%.
- Alibaba (BABA.US): Chińska spółka e-commerce oraz coraz częściej również i AI, opublikowała wyniki za Q1 2026. Mimo rozczarowującego wzrostu przychodów i rentowności pod presją inwestycji w AI, pozytywny sentyment i nadzieje wobec spotkania XI-Trump wspierają kurs który rośnie o ponad 6%.
- Quantum Computing (QUBT.US): Wyniki opublikował jeden z liderów sektora komputerów kwantowych, mimo dobrego sentymentu przed wynikami oraz dużego wzrostu przychód (między innymi w skutek przejęcia Lumiar Semiconductors), inwestorzy wyrażają obawy co do zdolności spółki do redukowania kosztów i poprawy negatywnych EPS. Cena akcji spada o ponad 6%.
- Arteris (AIP.US): Kurs akcji czołowego dostawcy rozwiązań NoC (Network-on-Chip) umacnia się o ponad 7% po opublikowaniu wyników za Q1 2026. Przychody wzrosły o blisko 40% w ujęciu rocznym, co pozwoliło na podniesienie prognoz przychodu za 2026 r. do przedziału 91-95 mln USD. Aż ⅔ nowych zleceń jest obecnie związanych z układami do sztucznej inteligencji.
Kamil Szczepański i Michał Jóźwiak
Analitycy Rynków Finansowych XTB
kamil.szczepanski@xtb.com michal.jozwiak@xtb.com
