Podsumowanie dnia: Gorąca inflacja i wyczekiwanie na wieści z Pekinu

- Sentyment rynku pod koniec środowej sesji jest wyraźnie mieszany, jednak z przewagą optymizmu. Mimo niepokojących danych makroekonomicznych, niepewności co do rezultatu wizyty prezydenta Trumpa w Chinach oraz dalszego losu rynku ropy, inwestorzy zachowują dobre nastawienie. Kontynuowany jest silny trend wzrostowy w sektorze technologicznym. Liderem wzrostów amerykańskich indeksów okazuje się Nasdaq 100, którego kontrakty terminowe umacniają się o ponad 1%. S&P 500 redukuje wzrosty do okolic 0,5%, natomiast Russell i Dow nieznacznie tracą.
- Nadzieje, obawy i spekulacje otaczają delegację USA oraz Donalda Trumpa w Chinach. Prezydent wybrał się do Chin w okresie ogromnych napięć geopolitycznych oraz bardzo wysokich oczekiwań rynku co do wyników - szczególnie w newralgicznym dla negocjacji sektorze technologii. Mimo imponującej reprezentacji po stronie USA, pierwsze doniesienia z mediów branżowych wskazują, że skala konferencji po stronie Chin jest dużo mniejsza, niż oczekiwano.
- Morgan Stanley manifestuje swój optymizm wobec rynku, podnosząc cenę docelową dla indeksu S&P 500 na koniec roku.
- Alibaba, mimo słabych wyników pod względem rentowności i przychodów, nadrabia prognozami oraz wzrostem w kluczowych sektorach związanych z chmurą i AI. Akcje spółki zyskują ponad 7%.
- Ford wyraźnie zaskoczył inwestorów niespodziewanie wysoką rentownością podczas konferencji wynikowej, bijąc oczekiwania dotyczące EPS o ponad 200%. Akcje spółki rosną o ponad 12%.
- Dane makroekonomiczne z USA wysyłają silne sygnały ostrzegawcze dotyczące inflacji i rynku paliw.
- Inflacja producentów (PPI) okazała się znacznie powyżej oczekiwań, osiągając 5,2% w ujęciu bazowym i 6,0% w ujęciu ogólnym, wobec oczekiwań na poziomie odpowiednio 4,3% i 4,9%.
- Jednocześnie zapasy ropy naftowej kurczą się o 4,3 mln baryłek wobec oczekiwań na poziomie 2,0 mln. Spadek zapasów benzyny również niemal dwukrotnie przekracza konsensus: wynosi 4,08 mln baryłek wobec oczekiwanych 2,8 mln.
- Umiarkowanie pozytywny sentyment na europejskich parkietach umacnia się wraz z napływem amerykańskich inwestorów na rynek. Kontrakty na indeks Euro Stoxx 50 rosną o 0,7%. Liderem wzrostów w Europie jest WIG20, ze wzrostem powyżej 2%.
- Siemens minimalnie rozminął się z oczekiwaniami inwestorów, nieznacznie mijając się z konsensusem EPS oraz przychodów. Akcje spółki tracą niecały 1%.
- Dane makroekonomiczne ze strefy euro okazały się zgodne z oczekiwaniami. Zannualizowany wzrost PKB za I kwartał 2026 roku wyniósł 0,8%, co oznacza spadek dynamiki z 1,2% w kwartale poprzednim.
- Zatrudnienie wzrosło o 0,5% r/r, a produkcja przemysłowa spadła o 2,1% r/r.
- Inflacja konsumencka we Francji wyniosła oczekiwane 1%.
- Na rynku towarów rolnych kakao spada o prawie 3%, co może wskazywać na realizację zysków i konsolidację po niedawnej fali wzrostowej. Cukier drożeje o ponad 2% na fali narastających oczekiwań co do wzrostu produkcji etanolu w celu rozcieńczania paliwa w warunkach globalnego niedoboru.
- Ropa nieznacznie traci, utrzymując się w okolicach 106 USD za baryłkę.
- Aluminium drożeje o ponad 2%, napędzane przerwanymi łańcuchami dostaw z Bliskiego Wschodu oraz wzmożonym popytem.
- Srebro umacnia się o 2%, znajdując się na poziomie 88 dolarów.
- Na rynku kryptowalut panuje fatalny sentyment, z dużymi spadkami niemal na całej szerokości rynku. Bitcoin traci 1,5% i spada poniżej 80 000 USD. Ethereum traci nieco ponad 1,2% i osuwa się w okolice 2250 dolarów. Solana traci ponad 4% i zatrzymuje się na poziomie 90 USD.
