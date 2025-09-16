EURUSD najwyżej od czerwca powyżej 1.18 przed danymi z USA 📈

EURUSD zyskał dziś 0,3%, przekraczając poziom 1,18, wspierany oznakami słabnącego rynku pracy w USA oraz wczorajszymi słabymi danymi z indeksu NY Fed Manufacturing. Inwestorzy koncentrują się teraz na dzisiejszym raporcie o sprzedaży detalicznej w USA (12:30 GMT) oraz jutrzejszej decyzji Fed (18:00 GMT). Rynek oczekuje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe co najmniej trzy razy w 2025 r. i cztery razy w 2026 r.

Dla kontrastu, Europejski Bank Centralny zasygnalizował, że w Europie zakończył się proces dezinflacyjny, co sugeruje, że nie będzie luzował polityki monetarnej w takim tempie jak Fed. Na dziś inwestorzy przewidują wyższe dane o sprzedaży detalicznej w USA w ujęciu miesięcznym (0,2% vs 0,5% prognozowane, natomiast sprzedaż bazowa 0,4% vs 0,3% poprzednio). Jeśli odczyt okaże się słabszy, można oczekiwać wzrostu EURUSD. Jak widać na wykresie, EURUSD silnie rośnie dziś do poziomów nienotowanych od czerwca, w okolice 1,18.

Źródło: xStation5