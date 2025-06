⏫EURUSD powyżej 1,1700

Słabość dolara i coraz lepsze perspektywy euro powodują wzrost najważniejszej pary walutowej do najwyższych poziomów od 4 lat

Warto zauważyć, że od dołków z początku tego roku do obecnych poziomów para EURUSD wzrosła o ok. 15%. Tak duże ruchy na rynku walutowym zdażają się niezwykle rzadko, a jesteśmy dopiero w połowie roku. Coraz więcej prognoz zaczyna wskazywać na stałe pokonanie poziomu 1,20, choć oczywiście warto rozważyć, co spowodowało tak silne wzrosty na parze oraz jakie czynniki mogą wpłynąć na zmienność w przyszłości.

Ogólna słabość dolara

Patrząc na zachowanie pary EURUSD obserwujemy ogromne ruchy. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę pary z euro, te zmienności nie są już tak duże. Choć oczywiście perspektywy dla europejskiej gospodarki poprawiły się, nawet pomimo obaw dotyczących wojny handlowej czy wojny na Ukrainie, to jednak głównym motorem wzrostów na parze był słaby dolar.

Zmiany najważniejszych światowych walut względem euro od początku tego roku. Jak widać nie mamy wielu walut, które zyskały względem euro, ale jednocześnie poza dolarem i walut EM, nie widać dużych słabości. Źródło: Bloomberg FInance LP



Dolar amerykański jest w tym roku słaby ze względu na ogromną niepewność dotyczącą polityki Donalda Trumpa. Dolar traci swój statut najbezpieczniejszej przystani, co widać było również przy podwyższonych rentownościach obligacji. Ze względu na niepewność fiskalną agencja Moody’s zdecydowała się na obniżenie ratingu kredytowego USA z potrójnego A, co oznacza, że w tym momencie żadna agencji nie postrzega amerykańskiego długu za ten najlepszej jakości. Oczywiście amerykański dług jest wciąż solidny i co najważniejsze największy i wciąż najchętniej handlowany. Niemniej nawet banki centralne z nieco większą niechęcią spoglądają na dolara i wolą zwiększać swoje rezerwy walutowe w złocie. W ostatnich 3 latach banki centralne zwiększyły swoje rezerwy w złocie po 1000 ton rocznie. Nawet pomimo utrzymywania wysokich stóp procentowych w USA, dolar amerykański traci. Co więcej, podważanie szefa Fed, Jerome Powella przez Trumpa również wywołuje niechęć globalną do dolara. Obecnie WSJ wskazuje, że nowy szef miałby być wybrany już wczesną jesienią, co mogłoby podważyć stanowisko Powella do końca jego kadencji, która wygasa w przyszłym roku.

Dekompozycja czynników wpływających na kształtowanie pary walutowej. Reszta z modelu ("residual", szary) znajduje się od maja na plusie, sugerując przewrotnościowanie euro po ostatniej serii nieprzerwanych wzrostów, zwłaszcza w obliczu aktualnych czynników monetarnych (wyższe stopy w USA, ciemnozielony). Z drugiej strony, na korzyść wspólnej waluty gra przede wszystkim ryzyko geopolityczne ("georisk", pomarańczowy). Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Coraz lepsze perspektywy dla euro

Dane gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych wypadają mieszanie w ostatnich miesiącach, co może być zobrazowane przez dosyć niski wskaźnik zaskoczenia danymi, przygotowywany np. przez bank Citi. Z kolei ten sam wskaźnik dla strefy euro, pozostaje na dosyć wysokich poziomach. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami wypada wyraźnie na korzyść euro, a co więcej, widać perspektywę dalszego pogorszenia sytuacji w USA i polepszenia w strefie euro.

Wskaźniki zaskoczeń gospodarczych oraz EURUSD. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Stopy procentowe w strefie euro najprawdopodobniej nie zostaną już obniżone, natomiast w USA najprawdopodobniej tak. Niemniej warto wspomnieć, że poziom stóp w strefie euro jest wyraźnie niższy, co powinno działać na korzyść gospodarki. Z kolei w USA poziom stóp może być wciąż na tyle wysoki, aby hamować aktywność gospodarczą. Taki problem jest podnoszony między innymi przez Donalda Trumpa.

Perspektywy wzrostu w Europie w tym roku ulegają znacznie poprawie, natomiast w Stanach Zjednoczonych pogorszyły się, głównie przez wpływ ceł handlowych Trumpa. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sporo mówi się również o wspólnej emisji obligacji w strefie euro. Jak pokazuje historia, wspólny fundusz odbudowy warty 750 miliardów euro utworzony na początku pandemii wpłynął bardzo pozytywnie na europejską walutę. W przypadku potencjalnej emisji obligacji w strefie euro, z której środki miałyby być przeznaczone na wydatki zbrojeniowe i infrastrukturalne, popyt na europejski bezpieczny dług mógłby wygenerować również popyt na samą walutę, nie mówiąc również o pobudzeniu samej gospodarki. Jak wskazuje Bloomberg, w 2020 roku euro umocniło się o 15%, natomiast decyzja o wspólnym długu mogłaby podważyć statut amerykańskiego długu i doprowadzić do dalszych wzrostów EURUSD nawet do poziomu 1,40. Poziom ten ostatnio był widoczny w 2011 roku.

EURUSD tak dynamicznie nie rósł od 2020 roku. Niemniej spread rentowności w tym momencie nie uzasadnia tak wysokich wycen, choć jednocześnie należy pamiętać, że wysokie rentowności w USA w tym momencie nie służą dolarowi, ani gospodarce, biorąc pod uwagę potrzebę obsługi ogromnego długu przy wysokich stopach procentowych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Wakacje słabe dla dolara?

Jak pokazuje historia, lipiec jest dosyć słabym miesiącem dla dolara. Sezonowość z 20 ostatnich lat była potwierdzona również zmiennością z zeszłego roku. Niemniej należy pamiętać, że lipiec i sierpień tego roku będą bardzo znaczące dla kształtowania się perspektyw walutowych. Po pierwsze 9 lipca wygasa wstrzymanie się z cłami wzajemnymi. Umowy handlowe teoretycznie mogłyby umocnić dolara. Z kolei w sierpniu ma dojść do dobicia do limitu zadłużenia w USA. Choć jest to wydarzenie ryzykowne dla dolara, ostatecznie najprawdopodobniej dojdzie do podniesienia limitu zadłużenia.

Lipiec jest sezonowo słabym miesiącem dla dolara, choć warto zauważyć, że w tym roku już teraz słabość dolara jest największa od 20 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD technicznie

Para EURUSD wybiła poziom 1,16, choć wcześniej kluczowymi oporami był najpierw poziom 1,1250 oraz 1,1450. Obecnie najbliższym ważny poziom oporu to okolice poziomu 1,19, a następnie dopiero 1,23 w okolicach szczytów z 2021 roku. Warto jednak zauważyć, że EURUSD wzrósł podobnie jak w zakresie w 2022/2023 roku, ale jeszcze brakuje do pełnego zakresu fali wzrostowej, która miała miejsce właśnie od początku 2022 czy również 2020.

Źródło: xStation5