📉 EURUSD spada po danych z USA

Eurodolar traci dziś po mocnych danych z USA, które wsparły dolara podczas gdy rewizja danych o PKB strefy euro za I kwartał rozczarowała: gospodarka skurczyła się o 0,2% k/k wobec wcześniejszego wzrostu o 0,1% i prognoz na poziomie 0,1%, podczas gdy wzrost PKB w ujęciu rocznym spowolnił do zaledwie 0,3% z 0,8% wcześniej. Na tym tle amerykański raport z rynku pracy wypadł wyraźnie lepiej od oczekiwań.
Majowy odczyt NFP pokazał wzrost zatrudnienia o 172 tys. etatów wobec 89 tys. prognoz i 115 tys. miesiąc wcześniej. Dodatkowo dane za marzec i kwiecień zostały zrewidowane w górę łącznie o 93 tys. miejsc pracy. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3%, a dynamika płac wyniosła 3,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami.
Po publikacji umocnił się dolar i wzrosły rentowności amerykańskich obligacji, podczas gdy nastroje na Wall Street nieco się pogorszyły w obawie, że mocniejszy od oczekiwań rynek pracy ograniczy przestrzeń do szybkich obniżek stóp procentowych przez Fed. Na tle USA gospodarka europejska wygląda obecnie na słabszą, rewizje za poprzednie miesiące wyniosły łącznie aż 92 tys. etatów w górę.
EURUSD (interwał H1)
EURUSD traci i spada do 1.16 na podwyższonym wolumenie sprzedażowym - para osuwa się poniżej średnich EMA200 i EMA 50 - ewentualny dalszy spadek poniżej 1.16 może poprzedzić silniejszy impuls spadkowy. W przyszłym tygodniu EBC zdecyduje o stopach procentowych w strefie euro.
Źródło: xStation5
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PILNE 🗽NFP z USA powyżej prognoz, Wall Street w odwrocie
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