Kalendarz Ekonomiczny: Raport JOLTS i dane z USA w centrum uwagi rynków

Rynki finansowe rozpoczynają wtorkową sesję w umiarkowanych nastrojach, a inwestorzy analizują napływające dane inflacyjne z regionu Azji i Pacyfiku oraz stabilizację na rynku surowców energetycznych. Choć dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny pozostaje relatywnie pusty, uwaga inwestorów skupi się na popołudniowych publikacjach z Ameryki Północnej. Kluczowym odczytem dnia będzie raport JOLTs dotyczący liczby otwartych miejsc pracy w USA, który dostarczy kolejnych wskazówek na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy w kontekście dalszych decyzji Rezerwy Federalnej. Z kolei dane o zamówieniach w przemyśle w USA oraz wskaźniki PMI z Kanady wskażą na bieżącą dynamikę w sektorze produkcyjnym.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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Inflacja konsumencka (CPI) w Południowej Korei w ujęciu rocznym spowolniła w lipcu do poziomu 2,8% r/r wobec prognoz na poziomie 3,0% r/r oraz poprzedniego odczytu 3,0% r/r.
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W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI w Południowej Korei spadł o 0,2% m/m, co okazało się wynikiem poniżej konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 0,1% m/m.
Kalendarz makroekonomiczny
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08:00 Rumunia - Inflacja IPPI r/r. Poprzedni odczyt: 12.05%.
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08:30 Australia - Indeks cen surowców r/r. Poprzedni odczyt: 16.9%.
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10:00 Włochy - Sprzedaż detaliczna s.a. m/m. Konsensus: 0.1%. Poprzedni odczyt: 0.2%.
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14:30 USA - Bilans handlu zagranicznego. Konsensus: -73.1 mld USD. Poprzedni odczyt: -77.6 mld USD.
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14:30 Kanada - Bilans handlu zagranicznego. Konsensus: 3.1 mld CAD. Poprzedni odczyt: 4.24 mld CAD.
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15:30 Kanada - Indeks PMI dla przemysłu. Konsensus: 50.5. Poprzedni odczyt: 53.0.
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16:00 USA - Zamówienia na dobra bez środków transportu fin. m/m. Konsensus: 0.6%. Poprzedni odczyt: 1.8%.
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16:00 USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. m/m. Konsensus: 0.3%. Poprzedni odczyt: -4.0%.
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16:00 USA - Zamówienia w przemyśle m/m. Konsensus: 0.2%. Poprzedni odczyt: -1.3%.
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16:00 USA - Liczba wakatów wg JOLTS. Konsensus: 7.45 mln. Poprzedni odczyt: 7.594 mln.
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22:40 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: 3.3 mln brk.
Publikacje wyników spółek
Przed sesją:
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Merck & Company, Inc.
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Caterpillar Inc.
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Pfizer Inc.
Po sesji:
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SpaceX
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AMD
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Arista Network
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Light & Wonder Inc.
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ONEOK Inc.
Rynki, na które warto zwrócić uwagę:
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USD/CAD – z uwagi na równoległe publikacje bilansu handlowego i wskaźnika PMI dla przemysłu z Kanady oraz kluczowych danych JOLTs z USA o godzinie 16:00, para ta może wykazywać podwyższoną zmienność.
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S&P 500 (US500) – publikacja raportu JOLTs stanowi bezpośredni impuls dla wyceny ścieżki stóp procentowych Fed, co w połączeniu z raportami kwartalnymi dużych spółek (m.in. Caterpillar, Pfizer) wpłynie na kierunek rynku akcji.
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Ropa Naftowa (WTI / Brent) – dane o zamówieniach w amerykańskim przemyśle oraz wieczorny raport API o zapasach ropy będą kluczowe dla krótkoterminowego wyceniania popytu na surowce energetyczne.
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